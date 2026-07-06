Mainz 05 liefert Torfestival und überfordert Anzeigetafel Elf Tore zum Start in die Testspiele für den Bundesligisten +++ Beim lockeren Aufgalopp bei der TSG Pfeddersheim trafen auch Neuzugänge vor 2500 Fans, die eine Kuriosität erlebten von Florian Schlecht, Henning Kunz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Gewinnt das Duell mit dem Bundesliga-Stürmer Phillip Tietz: Leon Guth, der Torhüter der TSG Pfeddersheim, pariert im Clubpartner-Spiel gegen Mainz 05 so manchen Torschuss der prominenten Gäste. – Foto: C. Dirigo/pakalski-press

Pfeddersheim. Mainz 05 ist mit dem erwarteten deutlichen Testspiel-Sieg in die Saison 2026/27 gestartet. Bei Landesligist TSG Pfeddersheim siegte der haushohe Favorit im Clubpartner-Spiel am Samstagnachmittag mit 11:0 (5:0). Die Tore schossen Phillip Tietz, Eric Martel (2), Otto Ruoppi, Anthony Caci sowie im zweiten Durchgang Nelson Weiper (2), Daniel Imafidon, Paul Nebel, William Böving und Ransford Königsdörffer. Für den Bundesligisten war es ein lockerer Aufgalopp in die Vorbereitung vor 2.500 Zuschauern, darunter viele Fans von Mainz 05, die ihr Team erstmals in dem neuen Heimtrikot auflaufen sahen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen und Wormser Zeitung. Im Kader der Mainzer fehlten die WM-Fahrer Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Phillipp Mwene, Jae-sung Lee, die allesamt noch im Urlaub sind und zum Trainingslager-Start Ende Juli wieder einsteigen sollen. Bei Kapitän Silvan Widmer hängt seine exakte Mainz-Rückkehr daran, wie weit der Außenverteidiger bei der Weltmeisterschaft kommt. Mit der Schweiz hat es Widmer ins Achtelfinale geschafft, wo die Eidgenossen auf Kolumbien treffen. Ebenfalls im Aufgebot beim Clubpartner-Spiel fehlten Ben Bobzien, Marco Richter und Hyunseok Hong. Das Trio spielt in den Plänen von Mainz 05 keine Rolle, für alle drei Spieler soll es Interessenten geben, Transfers in der Vorbereitung gelten als wahrscheinlich. Im Tor fehlte Lasse Rieß, der sich in der Vorbereitung mit Maximilian Kinzig abwechseln soll hinter Robin Zentner.