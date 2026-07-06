Mainz 05 liefert Torfestival und überfordert Anzeigetafel

Pfeddersheim. Mainz 05 ist mit dem erwarteten deutlichen Testspiel-Sieg in die Saison 2026/27 gestartet. Bei Landesligist TSG Pfeddersheim siegte der haushohe Favorit im Clubpartner-Spiel am Samstagnachmittag mit 11:0 (5:0). Die Tore schossen Phillip Tietz, Eric Martel (2), Otto Ruoppi, Anthony Caci sowie im zweiten Durchgang Nelson Weiper (2), Daniel Imafidon, Paul Nebel, William Böving und Ransford Königsdörffer.
Für den Bundesligisten war es ein lockerer Aufgalopp in die Vorbereitung vor 2.500 Zuschauern, darunter viele Fans von Mainz 05, die ihr Team erstmals in dem neuen Heimtrikot auflaufen sahen.
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Im Kader der Mainzer fehlten die WM-Fahrer Nadiem Amiri, Kaishu Sano, Phillipp Mwene, Jae-sung Lee, die allesamt noch im Urlaub sind und zum Trainingslager-Start Ende Juli wieder einsteigen sollen. Bei Kapitän Silvan Widmer hängt seine exakte Mainz-Rückkehr daran, wie weit der Außenverteidiger bei der Weltmeisterschaft kommt. Mit der Schweiz hat es Widmer ins Achtelfinale geschafft, wo die Eidgenossen auf Kolumbien treffen. Ebenfalls im Aufgebot beim Clubpartner-Spiel fehlten Ben Bobzien, Marco Richter und Hyunseok Hong. Das Trio spielt in den Plänen von Mainz 05 keine Rolle, für alle drei Spieler soll es Interessenten geben, Transfers in der Vorbereitung gelten als wahrscheinlich. Im Tor fehlte Lasse Rieß, der sich in der Vorbereitung mit Maximilian Kinzig abwechseln soll hinter Robin Zentner.
In Pfeddersheim durften sich bei den Mainzern einige neue Gesichter beweisen. In der Startelf standen die Neuzugänge Otto Ruoppi und Eric Martel, die zunächst das Duo im offensiven Mittelfeld bildeten. U23-Spieler Taiyu Yamasaki spielte auf der rechten Schiene. In der zweiten Halbzeit feierten dann auch noch Torwart Maximilian Kinzig, Fabio Gruber, Ransford Königsdörffer und U23-Linksverteidiger Rael Nakuzola ihr Mainz-05-Debüt bei den Profis.
Beim Auftakt-Test mussten die Mainz-Fans etwas Geduld haben, bis das erste Tor fiel. Nach 16 Minuten köpfte Phillip Tietz, der in der neuen Saison mit der Torjäger-Nummer 9 auf dem Rücken spielt, zum 0:1 ein. Zuvor waren Sheraldo Becker und Tietz an TSG-Torwart Leon Yannick Guth gescheitert. Kacper Potulski hatte einen Schuss in Richtung eines Grashügels gedonnert, womit er im American Football ganz sicher einen Punkt erzielt hätte. Nach dem Tietz-Tor war der Bann aber gebrochen. Köln-Neuzugang Eric Martel schob nach einem schönen Steckpass von Sechser Lennard Maloney zum 0:2 ein (20.), kurz darauf verwertete mit Ruoppi der nächste Neuzugang eine feine Vorlage von Potulski zum 0:3 (29.). Da ging es so schnell, dass sogar das Mikrofon von Stadionsprecher Andreas Bockius einen kurzen Moment ins Stocken kam.
Danach ebbte die Mainz-05-Torflut kurz ab. Der Grund dafür: TSG-Torwart Leon Yannick Guth, der mehrfach stark hielt, einmal sogar herausragend bei einem Schuss von Yamasaki aus kurzer Distanz. „Den hätte Manuel Neuer nicht gehalten“, erkannte ein 05-Fan unter den Zuschauern bewundernd an. Beim zweiten Treffer von Eric Martel kurz vor der Pause war der Pfeddersheimer Keeper aber ebenso machtlos (40.) wie kurz danach gegen Anthony Caci (42.). 0:5 stand es zur Halbzeit aus TSG-Sicht gegen 05.
Trainer Urs Fischer wechselte zur Pause durch. Wenige Sekunden dauerte es, da traf Nelson Weiper per Drehschuss zum 0:6 (47.). Bei dem Angreifer ist seine Zukunft bei Mainz 05 offen, ein Verbleib genauso möglich wie eine Leihe oder ein Verkauf. Daniel Imafidon erhöhte nach einer Ecke (62.), Paul Nebel setzte einen Hammer-Schuss flach in den Winkel (75.), Weiper schnürte nach toller Vorlage von Königsdörffer seinen Doppelpack (77.), William Böving machte das Ergebnis zweistellig (80.). 10:0. Die Anzeigetafel in Pfeddersheim war damit überfordert, zeigte plötzlich ein 1:0 für die TSG an, weil sie für zweistellige Ergebnisse nicht gebaut ist. Den Underdog-Triumph gab es aber nur auf der Technik, für Mainz 05 war es ein lockerer Aufgalopp, in dem Ransford Königsdörffer den Schlusspunkt zum 11:0 setzte. Danach gab es dann Autogramme.
Mainz 05, 2. Halbzeit: Kinzig - Hanche-Olsen, Gruber, Kohr - Kawasaki, Imafidon, Nakuzola - Nebel, Böving - Weiper, Königsdörffer.
TSG Pfeddersheim: Guth (46. E. Aslan) – Hiemeleers, Karlidag, Ludwig (74. Lischka), Goulas, Mappes (68. Britzius) – Reich (60. Kirch), Sombetzki (74. Göhring), Keller (60. Lambrix) – A. Aslan, Kronenberger (46. Müller).