Mainz 05 kommt: Eskalation bei Spielvereinigung Ingelheim

Die Begeisterung in Ingelheim kennt keine Grenzen. „Am Samstag ging in den Whatsapp-Gruppen eine Eskalation los, als das auf dem Video-Würfel angezeigt wurde. Viele unserer Jungs sitzen in Mainz bei den Heimspielen als Fans im Stadion“, berichtet Rolf Mayer. Man habe lange keinen Bundesligisten mehr am Blumengarten gehabt, sagt Ingelheims Sportlicher Leiter. Nicht nur für ihn ist dies ein „Spiel des Jahrzehnts“. Erst recht, weil Mainz 05 der Verein „um die Ecke“ sei mit einem enormen Fanpotenzial in der Region. Ein Blick ins Archiv verrät: 2013 schauten die 05er zum 90. Geburtstag der Spielvereinigung zu einem Testspiel vorbei (8:0).

Was das Ganze organisatorisch bedeutet, dazu müsse man sich erst einmal einen Überblick verschaffen. Erste Erfahrungen mit großen Spielen konnten die Ingelheimer bereits im vorigen Jahr sammeln, als sie das Verbandspokal-Endspiel ausrichten durften. „Aber ein Spiel mit den Nullfünfern ist noch einmal eine andere Hausnummer. Wir sind sehr gespannt und euphorisch.“

Duell mit Mainz 05: „Ein großartiges Erlebnis, das man ein Leben lang nicht vergisst“