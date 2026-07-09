Mainz-05-II-Testspiel: Moreno Fell zurück auf dem Petersberg

„Er kann sich selbst und andere Spieler in Szene setzen“, sagt 05-Trainer Benjamin Hoffmann, „er muss einfach bei sich bleiben.“ Der Raketen-Start beim FSV, als es für den Jungen aus Framersheim binnen eines halben Jahres von der sechsten Liga in den Europapokal ging, zog viel Aufmerksamkeit auf sich – medial und auch von anderen Clubs.

Längst ist Moreno wieder fest der U23 zugeordnet. Meikel Schönweitz, Technischer Direktor bei den 05ern, verweist auf den „Deadline Day“ am 31. August. Vereinbart ist, Moreno bei einem attraktiven Angebot keine Steine in den Weg zu legen. Neuigkeiten gibt es nicht. Klar ist auch: Beim Bundesliga-Unterbau freut man sich, wenn das Sturm-Komplettpaket bleibt. Probetrainings bei anderen Clubs, wie sie Spielern, von denen man sich trennen möchte, ermöglicht werden, absolviert Moreno nicht. Mit elf Saisontoren in 25 Einsätzen war er vorige Saison erfolgreichster Schütze, und das nach dem Sprung von Liga sechs in Liga vier.

Das Testspiel am Petersberg, am Rekordhitze-Wochenende noch abgesagt, war im Zuge des Wechsels vereinbart worden. An den Toren waren Morenos Kollegen beteiligt. Mats Preßler flipperte die einzige richtig dicke Mainzer Chance in Durchgang zwei abgefälscht ins kurze Eck (55.), Maxim Dal köpfte einen Freistoß ein (77.). Der Sieg des pass- und positionssicheren Regionalligisten war hoch verdient, nach Schmidt hielt auch Daniel Diel im letzten Drittel noch drei Hochkaräter.

„Wir können auf diesem Niveau nicht alles verteidigen“, sagt TSV-Trainer Florian Diel, „wir haben wenig Offensivgefahr ausgestrahlt. Man hat den Klassenunterschied gesehen, aber wir haben es gut gemacht.“ Für Diel war es, nach sieben Jugendtrainer-Jahren im Mainzer NLZ, ein freudiges Wiedersehen mit vielen ehemaligen Weggefährten: „Wenn man sich dann anstrahlt und in den Arm genommen wird, ist das ein schönes Gefühl.“