Mainz 05 II: Mizuta trifft und Rieß pariert 2:2 gegen Balingen ist das erste Remis der U23 in dieser Saison

Hopp oder topp, lautete bisher die Devise bei den U23-Fußballern des FSV Mainz 05. Aber mit der ersten Punkteteilung im zwölften Spiel war der Regionalliga-Vierte ganz zufrieden, warf die TSG Balingen beim 2:2 (1:2) am Bruchweg doch eine Menge Spielstärke in die Waagschale. Kaito Mizuta und Lasse Rieß waren für die 05er die entscheidenden Akteure. Der Japaner holte erst den Elfmeter heraus, den Timothé Rupil versenkte (4.), und glich dann nach seinem Pfostentreffer (51.) per Flachschuss, von links nach innen ziehend, aus (59.).