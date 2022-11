Mainz 05 II: Kraft muss warten, Urteil im Dezember 05-Spieler fehlt der U23, ist nach positiver Dopingprobe „vorgesperrt“ +++ Sonntag in Stuttgart

Die Nationale Anti-Doping-Agentur wirkt an der Urteilsfindung mit. Mainz 05 kommentiert den Fall mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. In welchen Paragrafen der DFB-Rechts- und Verfahrensordnung das Kraft zur Last gelegte Vergehen fällt, möchte auch der Ligaverband nicht mitteilen. Davon hängt die drohende Sperre ab. Krafts Teamkollegen treten Sonntag (14 Uhr) im U23-Duell beim VfB Stuttgart an.