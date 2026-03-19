Mainz 05-Frauen: Vorfreude auf Topspiel vor 28.000 Fans

Mainz. Es dürfte die Untertreibung des Monats sein: „Wahrscheinlich werden wir mit unserem Support etwas untergehen”, vermutet Celine Massone-Hinsberger mit einem Lächeln. Die treue Anhängerin der 05-Fußballerinnen ist natürlich dabei, wenn der FSV Mainz 05 in der Zweiten Liga am Samstag um 14 Uhr beim VfB Stuttgart antritt. Zu einem besonderen Spiel: Der VfB zieht einmalig in die 60.000 Zuschauer fassende MHP-Arena.
Mehr als 28.000 Tickets (Preis: zwischen 10 und 20 Euro) sind bislang verkauft. Damit steht fest, dass die 05erinnen Teil eines Rekords sein werden: Die bisherige Zweitliga-Bestmarke von 20.132 Zuschauern hatte Union Berlin am letzten Spieltag der vergangenen Spielzeit gesetzt.
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Warum der 05-Support kaum zu hören sein dürfte: Für „55b”, den Mainzer Block, sind rund 150 Tickets verkauft worden. Auf den Rängen herrscht also eine Unterlegenheit, die es auf dem Platz nicht geben soll: Als Vierter treten die 05erinnen beim Tabellenführer an. Im Hinspiel führte Mainz zur Pause spektakulär mit 4:1 – und verlor noch spektakulärer mit 4:5. „Da gibt es noch was gutzumachen”, sagt Nadine Kreß, die Sportliche Leiterin der 05erinnen: „Natürlich ist dieser Rahmen schon was Besonderes für die Spielerinnen.” Vorfreude? „Klar, eine solche Rekordkulisse aufzustellen, ist für beide Vereine, aber auch für den Frauenfußball allgemein, eine herausragende Sache.”
Da stellt sich die Frage: Wann lädt 05 mal zu einem Frauen-Heimspiel ins große Stadion? „Die Idee zur Austragung eines Spiels in der Mewa Arena besteht grundsätzlich weiterhin“, heißt es auf AZ-Nachfrage vom Verein: „Allerdings benötigt die Umsetzung einen längeren planerischen Vorlauf, darauf haben wir in dieser Saison aufgrund der starken Auslastung des Vereins verzichtet.
Grundsätzlich müssen wir hinsichtlich der Zuschauer-Potenziale gegenüber größeren Clubs auch Abstriche machen und dies in Relation zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen, die ein solches Spiel aufwirft.“ Bei 05-Heimspielen liegt der Schnitt bei 500 Fans. Auch beim VfB sind es „nur” 650 im Schnitt – wie so oft im Frauenfußball elektrisiert aber ein Event-Spiel. „Solche Spiele werden auch vom DFB unterstützt”, hat Celine Massone-Hinsberger jüngst bei ihrem Besuch des Frauenfußball-Fankongresses erfahren.
Die 05erinnen haben als Ziel genannt, sich in der Zweiten Liga erstmal zu etablieren, irgendwann die Bundesliga ins Visier zu nehmen. Der VfB, ebenfalls im Sommer aus der Regionalliga aufgestiegen, hat den Durchmarsch als Plan ausgerufen. Platz 1 und 2 steigen auf, auf den dritten Rang hat der Schwaben-Club derzeit sechs Punkte Vorsprung, auf die Mainzerinnen acht. „Wir haben einige Spielerinnen dabei, die schon in der Bundesliga und in der A-Nationalmannschaft für Deutschland gespielt haben“, sagte Sascha Glass, General-Manager der VfB-Frauen, der „Stuttgarter Zeitung”: „Da können wir jetzt nicht anfangen und sagen: Wir wollen als Aufsteiger in der Zweiten Liga im Mittelfeld mitspielen.“
Wo liegt der Unterschied? „Ich glaube, das ist eine vereinsinterne Entscheidung gewesen, dass man beim VfB den Frauenfußball noch ein bisschen aggressiver unterstützt hat, weil da auch Möglichkeiten sind, die es bei uns jetzt noch nicht so gibt”, sagt Nadine Kreß, „der VfB ist auch noch mal ein deutlich größerer Verein. Was aber nicht bedeutet, dass wir uns da geschlagen geben müssen.” Schon gar nicht am Samstag. Mit einem Sieg könnten die 05erinnen – nach zuletzt zwei Siegen in Folge - auch nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen. „Beim VfB gibt es ganz andere Strukturen”, sagt Celine Massone-Hinsberger, „da wird der Frauenfußball viel besser unterstützt, das war schon in der Regionalliga so.”
Als Beispiel nennt sie die Fanbetreuerin, „die es in Stuttgart nur für die Fans des Frauenteams gibt”. Sie führt zudem das oft genannte Problem an: „Unsere Frauen trainieren auf dem Kunstrasen, spielen dann am Wochenende auf Rasen.” Die 05-Anhängerin sieht aber auch die Zwänge am Bruchweg: „Es fehlt an Platz, die U-Teams des NLZ sind ja schon länger da.”
VfB und 05 – zwei große Vereine gehen die Bundesliga-Träume unterschiedlich an. Am Samstag treffen sie sich zum Rekordspiel. In Block „55b” werden die treuen 05-Fans wieder alles geben, hinter ihrem Banner „Mainz 05 Frauen”. Auch Stefan Hofmann, der 05-Vorstandsvorsitzende, drückt die Daumen: „Für unser Team ist die große Kulisse bestimmt ein ganz besonderes Erlebnis und ein zusätzlicher Ansporn, sich gegen den Tabellenführer zu behaupten. Vielleicht gelingt uns eine ähnlich spektakuläre Partie wie im Hinspiel – gerne diesmal mit dem glücklicheren Ende für uns.“