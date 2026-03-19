Mainz 05-Frauen: Vorfreude auf Topspiel vor 28.000 Fans

Wo liegt der Unterschied? „Ich glaube, das ist eine vereinsinterne Entscheidung gewesen, dass man beim VfB den Frauenfußball noch ein bisschen aggressiver unterstützt hat, weil da auch Möglichkeiten sind, die es bei uns jetzt noch nicht so gibt”, sagt Nadine Kreß, „der VfB ist auch noch mal ein deutlich größerer Verein. Was aber nicht bedeutet, dass wir uns da geschlagen geben müssen.” Schon gar nicht am Samstag. Mit einem Sieg könnten die 05erinnen – nach zuletzt zwei Siegen in Folge - auch nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen. „Beim VfB gibt es ganz andere Strukturen”, sagt Celine Massone-Hinsberger, „da wird der Frauenfußball viel besser unterstützt, das war schon in der Regionalliga so.”

Gibt auch das Rückspiel ein großes Spektakel?

Als Beispiel nennt sie die Fanbetreuerin, „die es in Stuttgart nur für die Fans des Frauenteams gibt”. Sie führt zudem das oft genannte Problem an: „Unsere Frauen trainieren auf dem Kunstrasen, spielen dann am Wochenende auf Rasen.” Die 05-Anhängerin sieht aber auch die Zwänge am Bruchweg: „Es fehlt an Platz, die U-Teams des NLZ sind ja schon länger da.”