Mainz 05-Frauen gewinnen Topspiel vor 31.736 Zuschauern in Stuttgart Unbeeindruckt von der Rekordkulisse: Nach herausragendem Auftritt siegen die Zweitliga-Fußballerinnen des FSV Mainz 05 im Topspiel bei Tabellenführer VfB Stuttgart mit 4:2 von Peter Schneider · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Rekord! So viele Zuschauer fanden noch nie den Weg in ein Fußballstadion bei einem Spiel in der zweiten Frauen-Bundesliga. Mit dem besseren Ende für die Mainzerinnen. – Foto: Kevin Kieweg

Stuttgart. Welch ein historischer Sieg für den FSV Mainz 05, welch ein Auftritt der 05-Frauen: Das Team von Trainer Takashi Yamashita setzte sich am Samstag mit 4:2 (1:0) im Topspiel der Zweiten Liga bei Tabellenführer VfB Stuttgart durch. Ein Mainzer Sieg im Rekordspiel: 31.736 Zuschauer verfolgten die Partie in der Stuttgarter MHP-Arena – der bisherige, von Union Berlin aufgestellte Zweitliga-Bestwert wurde damit um mehr als 11.000 übertroffen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Jubel gab es allerdings überwiegend im 05-Block, in dem etwa 200 Gäste-Fans feierten. Dafür, dass es im großen Rund erstaunlich ruhig war, sorgten die 05-Spielerinnen mit ihrem Auftritt. Nadine Anstatt & Co. ließen sich von der ungewohnten Kulisse nicht beeindrucken, zeigten eine taktisch und läuferisch herausragende Leistung. Und sorgten für die erst zweite Saisonniederlage des VfB. „Das ist natürlich der absolute Wahnsinn vor so einer Kulisse“, freute sich 05-Stürmerin Chiara Bouziane im Interview mit dem Streamingdienst „Leagues“: „Da hat man schon Gänsehaut und ein bisschen wackligere Beine als sonst. Und ja, hier zu gewinnen, vor so vielen Fans, die auch gegen uns waren, ist natürlich der Wahnsinn.”