Mainz 05-Frauen gewinnen Topspiel vor 31.736 Zuschauern in Stuttgart

Stuttgart. Welch ein historischer Sieg für den FSV Mainz 05, welch ein Auftritt der 05-Frauen: Das Team von Trainer Takashi Yamashita setzte sich am Samstag mit 4:2 (1:0) im Topspiel der Zweiten Liga bei Tabellenführer VfB Stuttgart durch. Ein Mainzer Sieg im Rekordspiel: 31.736 Zuschauer verfolgten die Partie in der Stuttgarter MHP-Arena – der bisherige, von Union Berlin aufgestellte Zweitliga-Bestwert wurde damit um mehr als 11.000 übertroffen.
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Jubel gab es allerdings überwiegend im 05-Block, in dem etwa 200 Gäste-Fans feierten. Dafür, dass es im großen Rund erstaunlich ruhig war, sorgten die 05-Spielerinnen mit ihrem Auftritt. Nadine Anstatt & Co. ließen sich von der ungewohnten Kulisse nicht beeindrucken, zeigten eine taktisch und läuferisch herausragende Leistung. Und sorgten für die erst zweite Saisonniederlage des VfB. „Das ist natürlich der absolute Wahnsinn vor so einer Kulisse“, freute sich 05-Stürmerin Chiara Bouziane im Interview mit dem Streamingdienst „Leagues“: „Da hat man schon Gänsehaut und ein bisschen wackligere Beine als sonst. Und ja, hier zu gewinnen, vor so vielen Fans, die auch gegen uns waren, ist natürlich der Wahnsinn.”
Sturmpartnerin Vital Kats erzielte ihre Saisontore Nummer 14, 15 und 16. Das erste nach einer halben Stunde: Nach starkem Ballgewinn von Yuri Imai im Gegenpressing kam das Spielgerät zur israelischen Nationalspielerin, die von der Strafraumgrenze platziert ins rechte Eck traf. Im Hinspiel hatte 05 zur Pause mit 4:1 geführt – am Ende aber 4:5 verloren.
Das ließ die Hoffnung des VfB am Leben, zumal das Team nach der Pause auf die Cannstatter Kurve spielte. Tatsächlich: Daphina Redzepi glich in der 49. Minute aus. Wichtig, vielleicht sogar spielentscheidend: Die Gäste schlugen direkt zurück. Nach Klasse-Pass von Nadine Anstatt traf Johanna Berg aus sechs Metern zum 1:2 (51). Nach Foul an Chiara Bouziane entschied Schiedsrichterin Selina Menzel (Karlsruhe) auf Freistoß – und den verwandelte Kats direkt, mit Unterstützung der VfB-Mauer, die abfälschte (62.). Die Stürmerin traf auch zum 1:4 (81.), dem Leonie Schetter noch den zweiten VfB-Treffer folgen ließ (88.).
Auch wenn Vital Kats mit drei Treffern glänzte: Es war ein Teamerfolg der Mainzerinnen. Enorm viel Laufarbeit leistete jede Spielerin, die Fünferkette mit Maja Pageler, Yuri Imai, Anna Dotter, Suguri Hashitani und Johanna Berg ließ kaum VfB-Chancen zu. Auch, weil Kara Bathmann und Emma Junold davor die Mitte zumachten. „Wir haben einfach enorm viel Power reingegeben“, sagte Bouziane, „wir haben jeden Zweikampf gewonnen, dann natürlich unsere Geschwindigkeit ausgespielt. Vorne und hinten.”
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Die 05erinnen haben nach dem dritten Sieg in Folge nun nur noch fünf Punkte Rückstand auf den VfB – und sind wieder in der Verlosung, wenn es an den letzten sechs Spieltagen um die beiden Aufstiegsplätze zur Bundesliga geht. Kommenden Sonntag, 14 Uhr, geht es im Bruchwegstadion gegen den FC Bayern München II.