Mainz-05-Fluch bei SV Ober-Olm

Ober-Olm. „Ich bin selbst noch auf Fehlersuche“, sagt Trainer Janik Bangel. Denn sein SV Ober-Olm steckt in der A-Klasse Mainz-Bingen als Tabellen-14. im Abstiegskampf, drei Punkte Rückstand sind es auf Platz 13. Dann liefert Bangel aber doch zwei Antworten für die prekäre Lage.
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Antwort eins: das Personal. Als die Trainingsbeteiligung bei knapp über 20 Leuten lag, stimmten die Ergebnisse. Beim SVW Mainz II siegte der SVOO mit 5:4. Zuvor trotzte man dem FC Aksu ein 1:1 ab. Doch das blieb nicht so - wegen Mainz-05-Heimspielen. „Es freut mich persönlich, dass die 05-Reise in Europa weitergeht. Für uns Trainer im Amateurfußball ist es aber eine andere Sichtweise, wenn man donnerstags dann mit sechs bis acht Spielern im Training rumdümpelt“, sagt Bangel. Abläufe einzuüben, sei so nicht möglich. Es folgten Niederlagen gegen Alemannia Laubenheim (2:4) und zuletzt beim SV Gau-Algesheim (2:5).
Antwort zwei: individuelle Fehler. Von drei „Katastrophen-Entscheidungen“ spricht Bangel mit Blick auf die Gegentore in Gau-Algesheim. Nun müssen sich die Spieler selbst hinterfragen, findet er. Eigentlich ist der Coach überzeugt, dass jeder den Ernst der Lage begriffen hat. „Aber wenn es so ist, dann darf man nicht ins Stadion gehen.“
Zuversicht bringt die Offensive. Ein Torgarant ist Vincent Feyerabend, der in den jüngsten drei Spielen fünfmal verwandelte. „Er ist unfassbar wichtig für uns“, sagt Bangel über den 21-Jährigen. „Er steht gut und macht die Tore dann auch.“ Dabei profitiert der Zwölf-Tore-Mann auch von Offensivkollege Tarkan Zintl, der die Räume freimacht. Zintl fiel zuletzt aber mit Sprunggelenksproblemen aus.
Dieses Wochenende hat der SVOO spielfrei, am Ostermontag wartet der TV 1817 Mainz. Dann, so hofft Bangel, sind wieder einige verletzte Akteure dabei, „die uns extrem weiterhelfen werden“. Ein Faustpfand, auch in den ausstehenden Direktduellen mit der SG Bingerbrück/Weiler und dem FSV Oppenheim.
Wichtiger als die Liga-Zugehörigkeit ist dem Trainer die Entwicklung des Teams und die Integration von Jugendspielern – das „große Ganze“. Natürlich kämpfe das Team um den Klassenerhalt, „aber wenn wir absteigen, werden wir uns schütteln und im nächsten Jahr in der B-Klasse angreifen“. Und Bangel legt sich fest: „Ich mache auf jeden Fall weiter – vollkommen egal, in welcher Liga.“