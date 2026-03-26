Mainz-05-Fluch bei SV Ober-Olm Im Formtief: Der SV Ober-Olm steht auf einem direkten Abstiegsplatz in der A-Klasse Mainz-Bingen +++ Trainer Janik Bangel identifiziert zwei Gründe – und gibt ein Versprechen von Franziska Donauer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Tarkan Zintl (links, hier im Duell mit Fiam-Akteur Adejare Omokaro) laborierte zuletzt an einer Sprunggelenkverletzung und wurde von seinem SV Ober-Olm schmerzlich vermisst. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Ober-Olm. „Ich bin selbst noch auf Fehlersuche“, sagt Trainer Janik Bangel. Denn sein SV Ober-Olm steckt in der A-Klasse Mainz-Bingen als Tabellen-14. im Abstiegskampf, drei Punkte Rückstand sind es auf Platz 13. Dann liefert Bangel aber doch zwei Antworten für die prekäre Lage.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Europa Conference League hat Mitschuld Antwort eins: das Personal. Als die Trainingsbeteiligung bei knapp über 20 Leuten lag, stimmten die Ergebnisse. Beim SVW Mainz II siegte der SVOO mit 5:4. Zuvor trotzte man dem FC Aksu ein 1:1 ab. Doch das blieb nicht so - wegen Mainz-05-Heimspielen. „Es freut mich persönlich, dass die 05-Reise in Europa weitergeht. Für uns Trainer im Amateurfußball ist es aber eine andere Sichtweise, wenn man donnerstags dann mit sechs bis acht Spielern im Training rumdümpelt“, sagt Bangel. Abläufe einzuüben, sei so nicht möglich. Es folgten Niederlagen gegen Alemannia Laubenheim (2:4) und zuletzt beim SV Gau-Algesheim (2:5).

Antwort zwei: individuelle Fehler. Von drei „Katastrophen-Entscheidungen“ spricht Bangel mit Blick auf die Gegentore in Gau-Algesheim. Nun müssen sich die Spieler selbst hinterfragen, findet er. Eigentlich ist der Coach überzeugt, dass jeder den Ernst der Lage begriffen hat. „Aber wenn es so ist, dann darf man nicht ins Stadion gehen.“ >>> Zur Tabelle der A-Klasse Mainz-Bingen