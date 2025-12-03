 2025-12-03T05:51:34.672Z

Mainz 05 feuert Bo Henriksen – Tabellenletzter zieht Reißleine

Der FSV Mainz 05 hat am 3. Dezember 2025 die Trennung von Cheftrainer Bo Henriksen bekanntgegeben. Der Tabellenletzte der Bundesliga zieht die Konsequenzen aus der 0:4-Niederlage beim SC Freiburg und der sportlichen Talfahrt mit nur sechs Punkten aus zwölf Spielen.

Sportvorstand Christian Heidel lobte Henriksens Verdienste: „Mainz 05 hat Bo Henriksen viel zu verdanken. Er hat uns aus dem Abstiegskampf geführt und in der vergangenen Saison sogar in die Conference League gebracht.“ Dennoch sei eine Neuorientierung nötig, da trotz aller Bemühungen der Erfolg ausblieb. Interimsweise übernimmt U23-Coach Benjamin Hoffmann das Training.

