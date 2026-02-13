Mainkas Mission startet neben der „Alm”

Wichtiger Mann in Verl: Robert Mainka (o.). – Foto: Jens Dünhölter

Verl. Regen, Regen und Regen: Die derzeit fiese Witterung hat auch Konsequenzen für das Duell in der Fußball-Oberliga Westfalen zwischen den Reserveteams von Zweitligist Arminia Bielefeld und Drittligist SC Verl. Das OWL-Derby findet nicht wie zunächst geplant auf dem Rasenplatz im altehrwürdigen Stadion Rußheide im Bielefelder Osten, sondern im Westen der Stadt direkt neben der Schüco-Arena auf Kunstrasen statt. Die Partie, die am Samstag, 14. Februar, um 16 Uhr angepfiffen wird, ist ebenso das Debüt von Robert Mainka als neuer Trainer der Verler U21.

Wie berichtet, hatte der Sportclub am Mittwochabend das vorzeitige Aus für den langjährigen Trainer Przemek Czapp bekanntgegeben. Anstatt – wie schon zu Ende des vergangenen Jahres öffentlich kommuniziert – wie geplant zur neuen Saison die U21 zu übernehmen, startete Mainkas Mission nun deutlich früher als erwartet. „Für mich war dieser Schritt auch relativ kurzfristig, aber der Verein hat mich gebeten, das zu machen, und natürlich stehe ich bereit“, so der 43-Jährige. Man sei als Verein „davon überzeugt, dass es für die Entwicklung der jungen Spieler in der U21 der richtige Schritt ist, dass sie bereits jetzt mit Robert zusammenarbeiten werden“, sagte Verls Technischer Direktor Matt Beadle.