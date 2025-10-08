Mainburger Spielgemeinschaft: »Projekt gescheitert«

"Die Verantwortlichen des FC Mainburg haben bis zuletzt alles versucht, die SG Holledau Sports / Mainburg II aufrecht zu erhalten, aber am Ende musst alles abgewogen und eine Entscheidung getroffen werden. Die letzten Wochen mussten wir bereits Spiele absagen und ohne die Unterstützung einiger AH Spieler wäre dieser Schritt schon früher gekommen. Wir konnte keine eigenständige zweite Mannschaft mehr für die Spielzeit 25/26 stellen. Die Gründer der SG Holledau Sports sind daraufhin auf uns zugekommen und wir konnten uns auf die Gründung einer Spielgemeinschaft verständigen. Gegenüber uns wurde kommuniziert, dass Holledau Sports bereits ein Gerüst mit 12-14 Spielern hatte. Mit den verbleibenden Akteuren des FC Mainburg II wäre es also ein Kader mit ungefähr 25 Mann gewesen. Wir appellierten dennoch, in der Reserverunde zu starten und das Ganze wachsen zu lassen. Dies wurde aber von Seiten von Holledau Sports vehement abgelehnt und auf einen Start in der A-Klasse gedrängt", lässt die Abteilungsleitung des FC Mainburg wissen.







Schnell stellt sich heraus, dass Holledau Sports deutlich weniger Kicker "mitbrachte" als ursprünglich angekündigt. "Eigentlich waren es nur vier Spieler, die regelmäßig bei den Trainingseinheiten und Spielen anwesend waren. Da auch das Engagement einiger unserer Spieler zu wünschen übrig ließ, funktionierte die ganze Sache nicht. Daher mussten wir uns alle eingestehen, dass das Projekt zwischen Holledau Sports und dem FC Mainburg gescheitert ist. Einzig positiv für uns ist, dass wir mit Niclas Hoffmann und Lukas Oetjen zwei starke Spieler für unsere Kreisklassentruppe gewinnen konnten", gibt der FCM zu Protokoll.