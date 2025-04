Mainburg lässt mit Verpflichtung der Seferi-Brüder aufhorchen

Der FC Mainburg kann zwei hochkarätige Neuzugänge präsentieren: Fazli und Mergim Seferi brechen ihre Zelte beim abstiegsbedrohten Bezirksligisten FC Eintracht Landshut ab und laufen in der kommenden Saison für den Kreisklassisten aus der Hallertau auf. Vor allem Angreifer Fazli Seferi, der beim FCM als spielender Co-Trainer an die Seite von Chefanweiser Andreas Stadler rücken wird, prägte die Erfolgsgeschichte der Eintracht in den letzten Jahren entscheidend mit und erzielte viel wichtige Tore für die Bezirkshauptstädter.

"Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben uns bei der Eintracht immer sehr wohl gefühlt und es war eine prägende Zeit, die wir immer in guter Erinnerung behalten werden . Besonders bedanken möchten wir uns bei allen Verantwortliche des Vereins , der sportlichen Leitung, den Betreuern und vor allem auch den Trainern, mit denen wir zusammen arbeiten durften .Jetzt heißt es nochmal bis zum Ende der Saison alles zu geben und hoffentlich noch die Klasse zu halten", sagen die beiden Seferi-Brüder.







"Wir freuen uns, dass wir Fazli zusammen mit Mergim verpflichten konnten. Beide bringen viel Erfahrung mit und werden das sportliche Niveau in der Mannschaft anheben", ist Mainburgs Sportlicher Leiter Michael Müller überzeugt. Erfreulich für den Klub ist zudem, dass in diesem Zusammenhang die talentierten Eigengewächse Jonas Rottmaier und Maxi Fichtner ihren Verbleib für die Saison 2025/2026 zugesichert haben. "Die ersten Schritte sind getan. Nun müssen wir weiter arbeiten, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu legen", sagt FCM-Spielleiter Sepp Rank. Fünf Spieltage vor Saisonende belegt die Stadler-Truppe in der Kreisklasse Kelheim den achten Tabellenplatz, der Vorsprung zur Relegationszone beträgt allerdings nur vier Punkte. Um den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen, braucht die Mannschaft also im Finish noch den einen oder anderen Zähler.