Mainburg glückt perfekter Frühjahrsstart - Stadler macht weiter

Der FC Mainburg scheint in der Kreisklasse Kelheim die Kurve zu bekommen. Der ehemalige Bezirksligist hat eine extrem schwierige Frühjahrsrunde hinter sich, die der Traditionsklub auf Tabellenplatz 11, der am Saisonende den Gang in die Abstiegsrelegation zur Folge hätte, beendete. Vielversprechend liefen die beiden Auftaktbegegnungen nach der Winterpause. Gegen das B-Team des TV Schierling sprang ein souveräner 3:0-Heimerfolg heraus und auch bei der SG Pfaffenberg / Oberlinchardt behielten die Hallertauer mit 3:1 die Oberhand. Die Abstiegsgefahr besteht zwar weiterhin, doch Rank, Bergermeier, Reiner & Co. können den kommenden Aufgaben deutlich optimistischer entgegenblicken. Fest steht mittlerweile auch, dass Andreas Stadler die Mannschaft über den Sommer hinaus anleiten wird.

"Die Gespräche liefen sehr gut und wir wurden uns schnell einig, das gemeinsame Projekt auch ligaunabhängig weiter fortzuführen. Andi ist ein akribischer Trainer, der nach Abschluss der Hinrunde natürlich auch nicht zufrieden mit der Tabellensituation war. Gerade auch deshalb sah er sich selbst in der Pflicht, voranzugehen und zu versuchen, alles aus der Mannschaft rauszuholen", berichtet FCM-Vorstand Markus Stanglmair. Mit den beiden ersten Siegen ist eine Basis für einen positiven Saisonausgang gelegt. "Natürlich ist es unser Ziel, in der Kreisklasse zu verbleiben, aber wir müssen zweigleisig planen. Umso mehr freut es uns dass Andi für beide Szenarien zugesagt hat", erklären die Verantwortlichen der Fußball-Abteilung.









"Auch wenn die Ergebnisse nicht immer passten, hat man deutlich gemerkt, dass die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer passt. Auch das ist ein Grund für meine Zusage. Die Jungs sind gewillt und ehrgeizig. Gewisse Prozesse brauchen einfach ihre Zeit", meint der erfahrene Übungsleiter Andreas Stadler, der bei früheren Stationen auch schon den ETSV 09 Landshut, den FSV Sandharlanden, den FC Leibersdorf, die SpVgg Niederaichbach und den SV Ettenkofen coachte.







Ergänzt wurde der Kader um Rottmaier, Bolling, Harrieder, Fichtner und Salamati in der Winterpause mit Defensivmann Alan Oso und der Offensivkraft Fidan Sadiku. "Für die Spieler war es sicher auch ein Zeichen, dass unser Coach verlängert hat und sein Vertrauen in die Mannschaft setzt . Jetzt gilt es Woche für Woche die nötigen Punkte zu holen, um am Ende die Klasse zu halten . Der Grundstein ist gelegt und der FC Mainburg kann - was die Trainerposition angeht - beruhigt in die Zukunft schauen", lassen die Entscheidungsträger verlauten.