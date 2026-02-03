 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Main-Taunus: Das sind die Top-Torjäger

Von der KOL bis zu den C-Ligen: Wer in dieser Saison bislang am häufigsten getroffen hat

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Gewohntes Bild im Höchster Stadtpark: Julien Antinac (Mitte) bejubelt einen seiner bislang 35 Saisontreffer.
Gewohntes Bild im Höchster Stadtpark: Julien Antinac (Mitte) bejubelt einen seiner bislang 35 Saisontreffer. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Verlinkte Inhalte

KOL Main-Taunus
KL A Main-Taunus
KL B Main-Taunus
KLC Main-Taunus Gr. 1
KLC Main-Taunus Gr. 2

Noch ist Winterpause, Zeit einen Blick auf die Statistik zu werfen. Wer die Torjägerliste in den Main-Taunus-Klassen anführt, seht ihr hier.

Kreisoberliga

  1. Jan Erik Radtke (SV Kriftel) - 20 Tore
  2. Sebastian Knezevic (Germania Weilbach) - 18 Tore
  3. Semir Agovic (Türk Hattersheim) - 17 Tore

Kreisliga A

  1. Julien Antinac (SG Hoechst) - 35 Tore
  2. Oguzhan Okan Cankurt (VfB U'bach II) - 21 Tore
    Semir Hadzibulic (SG Kelkheim) - 21 Tore

Kreisliga B

  1. Gökay Yatman (Türk Kelsterbach II) - 21 Tore
  2. André Ariano (SG Wildsachsen) - 17 Tore
  3. Berdan Erkol (DJK Zeilsheim) - 15 Tore

Kreisliga C - Gruppe 1

  1. Luka Duka (BSC Altenhain) - 16 Tore
    Dominik Gimpel (Fortuna Höchst) - 16 Tore

3. Samy Ben Nhila (Viktoria Sindlingen II) - 13 Tore
Koray Erdemir (Türk Hattersheim II) - 13 Tore

Kreisliga C - Gruppe 2

  1. Ardan Yildirim (DJK Flörsheim II) - 32 Tore
  2. Faouzi Ouyachou (Germania Okriftel II) - 30 Tore
  3. Ngadhnijm Kodraliu (Germania Okriftel II) - 21 Tore