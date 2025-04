Maikel Werner spielt jetzt als Melina Fußball im Frauenteam

Wiesbaden. Das Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag ist am 1. November vergangenen Jahres in Kraft getreten. Maikel Werner, der beim FC Nord Wiesbaden seiner Leidenschaft für den Fußball nachging, hat daraufhin für sich eine ganz persönliche Entscheidung getroffen und das Gesetz in Anspruch genommen. Jetzt spielt sie beim SV Erbenheim im Frauenteam als Melina Werner. Zu ihren Beweggründen hin zu diesem Schritt, die Aufnahme beim SVE, ihren bisherigen Erfahrungen auf dem Sportplatz und in ihrem privaten Umfeld und mögliche Bedenken äußert sie sich in aller Offenheit.