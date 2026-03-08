Maike Berentzen bleibt ein weiteres Jahr in Essen

Berentzen verlängert bei der SGS Essen – Foto: Marc Bremer (MB Mediaworld)

Freude bei der SGS und Berentzen über Verlängerung

Trainerin Heleen Jaques hält große Stücke auf ihre Offensivspielerin. „Es ist eine Freude, mit einer Spielerin wie Maike zu arbeiten – jemand, der genau die Mentalität mitbringt, die zu einem Verein wie der SGS Essen passt: Sie stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und hat einen großen Hunger, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Einstellung macht sie für uns so wertvoll.“ Und auch Berentzen selbst freut sich über ihren Verbleib in der Ruhrmetropole. „Ich fühle mich bei der SGS sehr wohl und ich habe hier optimale Bedingungen, um meinen Beruf als Lehrerin mit dem Leistungssport zu kombinieren. Zudem sehe ich viel Potential im Team und ich glaube fest daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen können.