Maike Berentzen bleibt ein weiteres Jahr in Essen

Seit dem Sommer 2021 ist Maike Berentzen inzwischen Teil der SGS Essen und wird dies auch weiterhin bleiben. Die 29-Jährige, die erst vor kurzem ihr 100. Spiel in der Bundesliga absolvierte, hat ihren im rnSommer auslaufenden Vertrag in Essen-Schönebeck um ein weiteres Jahr verlängert.

Berentzen verlängert bei der SGS Essen
Berentzen verlängert bei der SGS Essen – Foto: Marc Bremer (MB Mediaworld)

In ihren bisherigen knapp fünf Jahren im Ruhrgebiet bringt es die Flügelstürmerin, die in Osnabrück geboren wurde in ihre ersten Karriereschritte beim SV Meppen gemacht hat, auf 95 Einsätze in lila-weiß, in denen ihr elf Treffer gelangen.

Freude bei der SGS und Berentzen über Verlängerung

Trainerin Heleen Jaques hält große Stücke auf ihre Offensivspielerin. „Es ist eine Freude, mit einer Spielerin wie Maike zu arbeiten – jemand, der genau die Mentalität mitbringt, die zu einem Verein wie der SGS Essen passt: Sie stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und hat einen großen Hunger, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Genau diese Einstellung macht sie für uns so wertvoll.“ Und auch Berentzen selbst freut sich über ihren Verbleib in der Ruhrmetropole. „Ich fühle mich bei der SGS sehr wohl und ich habe hier optimale Bedingungen, um meinen Beruf als Lehrerin mit dem Leistungssport zu kombinieren. Zudem sehe ich viel Potential im Team und ich glaube fest daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen können.