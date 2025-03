Maik Wichmann kehrt zum SC Hofstetten zurück

2014 wechselte er als 12jähriger in die C-Junioren des Offenburger FV. 2016 wagte er den Sprung zum SC Freiburg und wurde 2017 mit einer Nominierung für die U15-Nationalmannschaft belohnt. 2021 wechselte er zum Bahlinger SC, bevor er 2023 sich wieder dem Offenburger FV anschloss. Nach zahlreichen Bundesliga-Spielen in seiner Jugendzeit sowie Ober- und Verbandsliga-Spielen bei den Aktiven, wechselt er nun in der Sommerpause in seinen Heimatort, wo er auch immer noch lebt, zurück.

Der SC freut sich, das 21jährige Eigengewächs bald wieder im SC-Trikot auflaufen zu sehen.