Nach einer Sahneleistung konnte Schwabmünchens Maik Uhde seinen vierten Treffer ziemlich entkräftet nur noch im Liegen feiern. Glückwünsche gab es dafür von allen – selbst Torhüter Soma Orban und die ausgewechselten Spieler stürmten dafür aufs Feld. – Foto: Christian Kruppe

Maik Uhdes Torhunger lässt Schwabmünchen jubeln Landesliga-Kellerkind überrascht gegen den FC Ehekirchen +++ Auch Spitzenreiter Sonthofen leistet sich einen Patzer +++ Hollenbach kämpft vergeblich um einen Derbypunkt

Die Vorrunde lief wahrlich nicht nach den Vorstellungen des TSV Schwabmünchen, der Bayernliga-Absteiger fand sich im Tabellenkeller der Landesliga Südwest wieder. Doch gegen den FC Ehekirchen drehte besonders Maik Uhde auf und konnte sich beim 5:2-Erfolg feiern lassen. Das Ergebnis freute auch den 1. FC Sonthofen, denn der bleibt dadurch weiter an der Tabellenspitze, obwohl die Oberallgäuer beim 1:1 gegen den TSV Weißenburg gepatzt hatten.

Am Ende konnte er nicht einmal mehr richtig jubeln. Nach dem Treffer zum 5:2-Endstand sackte Maik Uhde einfach nur zu Boden und blieb liegen, während sogar die Ersatzspieler zu ihm stürmten. Nach dem Treffer wurde er erlöst, die letzten Minuten der Partie des TSV Schwabmünchen gegen FC Ehekirchen durfte er von der Bank aus ansehen.

Es war das Spiel des ehemaligen Abwehrchefs. Seit fünf Partien steht Maik Uhde im Sturm. Ohne die Teamleistung zu schmälern, war Maik Uhde gegen Ehekirchen die herausragende Figur. Den ersten Treffer durch Dennis Lechner bereitete er vor, danach traf er selbst viermal. Schwabmünchens „Alleskönner“ war gegen die Oberbayern vor allem in der Offensive allgegenwärtig. Nahezu jeder gefährliche Angriff erfolgte mit Uhdes Beteiligung.

Dabei darf auch nicht verschwiegen werden, dass es die Ehekircher dem TSV vor allem in der ersten Hälfte einfach gemacht haben. So lag der TSV bereits zur Pause mit 4:1 vorne. Der Dreifach-Wechsel von Ehekirchens Spielertrainer Panknin verpuffte nahezu wirkungslos. Erst als die Schwabmünchner Kräfte langsam nachließen, konnte Michael Belousow Ehekirchen etwas heranbringen.Zum Anschlusstreffer reichte es aber nicht mehr, ganz im Gegenteil: Maik Uhde hatte seinen Torhunger noch nicht gestillt und sorgte noch für das 5:2. (krup) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Dennis Lechner (11.), 2:0 Maik Uhde (17.), 3:0 Maik Uhde (20.), 3:1 Christoph Hollinger (32.), 4:1 Maik Uhde (40.), 4:2 Michael Belousow (68.), 5:2 Maik Uhde (90.)

Auf überzeugende Auftritte folgen beim 1. FC Sonthofen mit schöner Regelmäßigkeit unerwartete Ausrutscher. So auch im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten TSV Weißenburg, der sich beim Spitzenreiter ausgesprochen bissig präsentierte. „Wir haben uns schwergetan Chancen zu kreieren“, sagte FCS-Trainer Benjamin Müller, obwohl sein Team zumindest optisch überlegen war.

Als die Oberallgäuer am Drücker waren und sehr hoch standen, kassierten sie bei einem Konter durch Tom Vierke das 0:1. Dass es für die Sonthofer wenigstens noch für einen Punkt reichte, lag an dem Handelfmeter, den Torjäger Andreas Hindelang acht Minuten vor dem Ende verwandelte.

Schiedsrichter: Mustafa Kücük (Bruckmühl) - Zuschauer: 245

Tore: 0:1 Tom Vierke (70.), 1:1 Andreas Hindelang (82./Handelfmeter)

Es war eine Niederlage, mit der der TSV Gersthofen leben konnte. Schließlich fließt das 1:2 gegen die außer Konkurrenz antretende SpVgg Unterhaching II nicht in die Wertung ein. Weshalb auch nur 18 Zuschauer die Partie verfolgten. Und der TSV präsentierte sich gegenüber der 1:7-Klatsche in Sonthofen deutlich verbessert.

Andreas Hirtlreiter sorgte für die Hachinger Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel trat der TSV Gersthofen zunehmend aggressiver auf. „Wir haben uns von den jungen Gegenspielern nicht mehr alles gefallen lassen“, fasste Trainer Gerhard Hildmann zusammen und freute sich über den Ausgleich durch Ferkan Secgin. Gerade als die Hausherren drauf und dran waren, durch einen weiteren Kopfball von Stefan Heger die Führung zu erzielen (63.), setzte sich Unterhaching durch Max Lamby auf der linken Seite durch und Leif Schirmmacher beförderte dessen Hereingabe zum 1:2 ins Tor. Trotz der erneuten Niederlage war der Gersthofer Trainer mit der Leistung seiner Rumpfmannschaft durchaus zufrieden: „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt.“ (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 18

Tore: 0:1 Andreas Hirtlreiter (26.), 1:1 Ferkan Secgin (55.), 1:2 Leif Schirmacher (64.)

Gelb-Rot: Mathias Steger (75./TSV Gersthofen/Foul)

Mit 1:1 endete das Derby zwischen dem FC Memmingen II und dem TV Erkheim. „Insgesamt gerecht“, kommentierte TVE-Trainer Andreas Köstner das Ergebnis an alter Wirkungsstätte. Zunächst entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem die Memminger durch einen 20-Meter-Hammer durch Kutay Yel gingen. Oktay Leyla verpasste bei seinem Comeback in der U21 kurz vor der Pause eine Dolinski-Flanke und damit den zweiten Treffer nur knapp.

In der zweiten Hälfte agierten die FCM-Reservisten bei sommerlichen Temperaturen nach Meinung ihres Trainers Besim Miroci „zu kompliziert“, zu wenig über die Außenpositionen und Erkheim kam auf. Folgerichtig gelang Stefan Oswald aus kurzer Distanz der Ausgleich.

Die Memminger hatten zwar weiter mehr Spielanteile, aber die klareren Torchancen verzeichneten die Gäste. „Mit ein bisschen Glück, können wir in der Schlussphase sogar gewinnen“, sah Köstner, dass Richard Geiger (79.) und Routinier Fabian Krogler ihre Freistöße knapp daneben (89.) setzten. Oswalds Versuch aus der Drehung in der Nachspielzeit konnte FCM-Torhüter Felix Unger zumindest prallen lassen und seine Vorderleute klärten. „Wenn du nicht gewinnen kannst, musst du aufpassen, dass du nicht verlierst“, konnte auch Miroci am Ende mit dem einen Punkt leben. (ass)

Schiedsrichter: Kevin Kassel (Unterhaching) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Kutay Yel (40.), 1:1 Stefan Oswald (56.)

Mit dem 1:1 beim FC Kempten kann Trainer Benjamin Enthart gut leben. Denn damit hat der VfL Kaufering auch im Rückspiel gegen die Oberallgäuer gepunktet. Und das, obwohl mit Marcel Lex eine Stammkraft kurzfristig verletzt ausfiel. „Wir haben uns so für eine etwas defensivere Aufstellung entschieden, mit Felix Mailänder als einzige Sturmspitze“, so Enthart. Dadurch hatten die Kemptener mehr Ballbesitz, Kaufering war dagegen mit Kontern gefährlich.

Für das 1:0 sorgte Phillip Simon, der VfL-Keeper Michael Wölfl keine Chance ließ. Allzu lange konnten sich Kemptener darüber jedoch nicht freuen. Die Kaufering wurden notgedrungen offensiver und glichen durch Felix Mailänder aus. (mm) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Felix Zimmermann (Gilching) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Phillip Simon (67.), 1:1 Felix Mailänder (80.)

Der Hollenbacher Georg Witzenberger (links) versuchte vergeblich, Merings Gabriel Ögünc zu stoppen. Der Stürmer gewann mit dem MSV das Derby 4:2. – Foto: Wilhelm Baudrexl

Im Landkreisderby wurde der SV Mering seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 4:2 beim TSV Hollenbach. Dessen Trainer Daniel Zweckbronner hatte trotzdem viel Lob für sein Team übrig: „Wir haben heute super gekämpft und haben Mering mehr als nur Paroli geboten.“ Seine Mannschaft habe immer an sich geglaubt, aber hochkarätige Chancen ungenutzt gelassen.

Michael Schäfer hatte das Schlusslicht sogar in Führung geschossen, doch Mering hatte die passende Antwort. Per Freistoß versenkte Manuel Utz die Kugel zum 1:1 im Netz, für die Pausenführung des Favoriten sorgte Gabriel Ögunc. Direkt nach Wiederanpfiff hatte der hervorragend aufgelegte Michael Schäfer den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einem Solo schob er den Ball aber in die Arme von Keeper Julian Baumann (48.). Mering zeigte sich cleverer. Nach Pass von Noah Kusterer ins Zentrum brauchte Utz nur noch zum 3:1 einzuschieben. Doch Hollenbach gab sich noch nicht geschlagen. Einen Burkhard-Freistoß verlängerte Schäfer in hohem Bogen aufs Meringer Tor. Schlussmann Julian Baumann, von der tief stehenden Sonne beeinträchtigt, zeigte keine Reaktion – 2:3. Ab der 77. Minute waren die Gastgeber dezimiert, nachdem Martin Knauer Gelb-Rot gesehen hatte. In der Nachspielzeit unterlief Werner Meyer ein Fehlpass, den Utz zum 4:2-Endstand nutzte. (ff) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Johannes Roth (Rain) - Zuschauer: 193

Tore: 1:0 Michael Schäfer (7.), 1:1 Manuel Utz (33.), 1:2 Gabriel Ögünc (34.), 1:3 Manuel Utz (54.), 2:3 Michael Schäfer (58.), 2:4 Manuel Utz (90.)

Gelb-Rot: Martin Knauer (78./TSV Hollenbach/)

Einen Sahnenachmittag erwischte der FV Illertissen II: Mit 5:0 wurde der SC Oberweikertshofen aus dem Vöhlinstadion gefegt. Kurz vor der Pause brachte ein Doppelschlag Illertissen auf die Siegerstraße. Für das 1:0 zeichnete Robin Glöckle mit einem Tor aus der Distanz verantwortlich, dann erhöhte Jan Konrad. Nach dem Seitenwechsel hielten die Hausherren ihre Konzentration hoch und nahmen dem SCO schnell jede Hoffnung. Luca Bachthaler erhöhte nach Vorarbeit von Maximilian Seemüller auf 3:0. In der Folge konnten sich die Oberweikertshofer bei ihrem Torhüter Adrian Wolf bedanken, dass die Angelegenheit zunächst noch im Rahmen blieb. Bei den Toren von Valentin Hafner sowie Michael Singer war Wolf jedoch ohne Abwehrchance. „Wir haben richtig guten Fußball gespielt“, lobte FVI-Trainer Sven Ackermann. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Robin Glöckle (40.), 2:0 Jan Konrad (42.), 3:0 Luca Bachthaler (50.), 4:0 Valentin Hafner (70.), 5:0 Michael Singer (89.)