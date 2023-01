Maik Schiffers und Jannik Corsten übernehmen im Sommer beim SC Wegberg

Die Trainersuche beim SC Wegberg ist beendet. Nachdem Jürgen Hülsenbusch die Saison in der Kreisliga A bestmöglich zu Ende führen möchte, wird in der kommenden Saison Maik Schiffers die Zügel auf der Trainerbank übernehmen. Der Übergang von Hülsenbusch auf Schiffers ist für den Verein die 1-A Lösung. „Jürgen hat auch bei den Sondierungen während der Trainersuche aktiv neben Marc Baltes mitgearbeitet. Wir sind wohl einer der wenigen Vereine, wo der aktuelle Cheftrainer und der Torhüter mit den Trainer aussuchen“, schmunzelt Gottfried Reiners, Vorsitzender des SCW nach der Einigung mit Maik Schiffers. „Wir bekommen mit Maik einen erfahrenen Trainer, der für unsere Sache und vorallem für unsere Vereinsvision brennt.“ äußert sich Marc Baltes nach dem erfolgreichen Coup. „Dazu kommt mit Jannik Corsten ein ganz junger Co-Trainer, der nah an der Mannschaft sein wird und sich und seine Ideen bei uns frei entwickeln kann. Das war ein großes Argument für die Kombination Schiffers/Corsten“, Baltes weiter. Für die beiden Trainer spielt dabei der Startplatz in der neuen Saison nur eine nebensächliche Rolle, beiden ist klar, dass der Klassenerhalt ein dickes Brett wird für die Rückrunde, man plane daher für beide Fälle. In der kommenden Saison bekommt der SC im Winter ein kleines logistisches Problem, da der Bau des Kunstrasenplatz im Herbst die Verfügbarkeit etwas einschränkt. „Wir wollen die Zukunft beim SC Wegberg mitgestalten und den Verein nach vorne bringen. Wenn ich sehe, was da aus der Jugend im Zulauf ist, werden wir hier sicherlich eine gesicherte Zukunft haben“, so der baldige Übungsleiter Schiffers.

Der Sportclub freut sich sehr über das neue Trainerteam und wünscht beiden ein erfolgreiches Händchen!“