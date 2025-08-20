Maik Odenthal: Verbindungsglied zwischen Trainer und Mannschaft

Tore sind für den 32-Jährigen eigentlich nichts besonderes mehr, auch in Regional- und Oberliga durfte er regelmäßig jubeln. „Ich habe schon deutlich schönere Tore geschossen“, sagt er ehrlich. „Aber ich freue mich über jedes Erfolgserlebnis.“ Damit meint er mehr den Sieg und die drei Punkte fürs Team als die zwei Treffer für sich persönlich: „Mir ist eigentlich egal, wer die Tore macht. Hauptsache, sie werden gemacht!“

Als spielender Co-Trainer bekommen seine Tore allerdings noch eine neue Bedeutung: „Es ist schön, bei unserer sehr jungen Mannschaft mit guter Leistung vorangehen zu können“, sagt er. „Damit kann man bestens zeigen, dass unsere Taktiken nicht nur irgendwelche Theorien sind, sondern auch wirklich funktionieren.“ Er sieht sich als Verbindungsglied zwischen Trainer und Mannschaft. Der Wechsel von Landesligist Holzheim in die Kreisliga mag manche verwundert haben, war für Odenthal aber naheliegend: „Es ist schön, wieder zu Hause zu spielen. Ich habe hier in der Jugend gespielt und wohne auch hier.“

So soll es laufen

Mit dem Saisoneinstand ist er nicht nur wegen des Ergebnisses zufrieden: „Wir haben vieles umgesetzt, was wir uns im Training vorgenommen haben. Wenn das gut klappt, werden die Ergebnisse auch mal so deutlich.“ Insbesondere die Kommunikation auf dem Platz hat ihm gut gefallen: „Wie wir miteinander kommunizieren und uns auf dem Platz Kommandos geben, was wir gerade spielen, hat in der Vorbereitung noch nicht so gut geklappt. Das war jetzt schon sehr ordentlich und wird immer besser.“

Trotzdem hat die Mannschaft seiner Meinung nach noch einiges an Arbeit vor sich: „Bei so vielen Neuzugängen kann noch gar nicht alles reibungslos funktionieren“, erklärt er. Aber wir sind auf einem guten Weg und wachsen immer mehr als Team zusammen. Es macht wirklich Spaß und wenn die Ergebnisse stimmen, dann natürlich umso mehr.“ Das nächste Spiel steht bereits am Donnerstag an, der BV ist ab 19.30 Uhr zu Gast beim FC Straberg. „Wer nicht jedes Spiel gewinnen will, ist im Fußball falsch“, sagt Odenthal lachend. „Aber wir wollen uns auch weiterentwickeln und die Abläufe perfektionieren – und im besten Fall springen dabei drei Punkte raus.“

Für eine Saisonprognose ist es ihm noch zu früh: „Wir gucken erstmal auf uns und unsere Leistung. Aber bei einem schlechten Saisonstart müsste man erstmal Anschluss nach oben finden – so können wir ihn direkt halten.“