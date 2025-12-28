Maik Herrmann bleibt beim Adler

Kontinuität an der Seitenlinie! 🦅

Der Adler setzt auch in der Saison 2026/2027 auf Maik Herrmann. Unser Cheftrainer geht damit in sein fünftes Jahr beim Verein – die Vertragsverlängerung wurde bereits in der Winterpause fixiert.

Unter seiner Leitung hat sich das Team sportlich sehr erfolgreich entwickelt. Daran wollen wir in der kommenden Saison konsequent anknüpfen.