Maik Herrmann bleibt beim Adler

Messingen

Kontinuität an der Seitenlinie! 🦅
Der Adler setzt auch in der Saison 2026/2027 auf Maik Herrmann. Unser Cheftrainer geht damit in sein fünftes Jahr beim Verein – die Vertragsverlängerung wurde bereits in der Winterpause fixiert.

Unter seiner Leitung hat sich das Team sportlich sehr erfolgreich entwickelt. Daran wollen wir in der kommenden Saison konsequent anknüpfen.

Auch Johannes Töben bleibt Teil des Trainerteams und wird Maik Herrmann weiterhin als Co-Trainer unterstützen. 💪

