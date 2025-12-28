Maik Herrmann bleibt beim Adler

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kontinuität an der Seitenlinie! 🦅 Der Adler setzt auch in der Saison 2026/2027 auf Maik Herrmann. Unser Cheftrainer geht damit in sein fünftes Jahr beim Verein – die Vertragsverlängerung wurde bereits in der Winterpause fixiert.
Unter seiner Leitung hat sich das Team sportlich sehr erfolgreich entwickelt. Daran wollen wir in der kommenden Saison konsequent anknüpfen.
Auch Johannes Töben bleibt Teil des Trainerteams und wird Maik Herrmann weiterhin als Co-Trainer unterstützen. 💪