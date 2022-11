Maik Diede belohnt starke Bickener Teaser GL GI/MR: +++ Der TSV holt sich dank eines Treffers seines Stürmers die drei Punkte und stürzt Gegner FSV Braunfels in die nächste Krise. Im Stadion Schlossblick schrillen die Alarmglocken +++

BRAUNFELS - Der TSV Bicken sammelt weiter fleißig Punkte in der Fußball-Gruppenliga. Mit einem 1:0 beim FSV Braunfels entfernte sich die Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Bender immer mehr vom Tabellenkeller, in dem der Gegner vom Sonntag mehr denn je drinsteckt. "Der Blick geht bei uns eindeutig nach unten", musste der Braunfelser Interimstrainer Nebil Yener nach einem Spiel eingestehen, in dem der FSV lange Zeit der Musik hinterherlief und erst nach gut einer Stunde aufwachte.