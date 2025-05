Dieser Schuss von Alerheims Sebastian Hertle (links) brachte noch kein Tor, in der Schlussminute traf er aber zum 3:1 gegen die SG Buchdorf/Daiting. – Foto: Dieter Mack

Maihingen, Buchdorf und Reimlingen lassen Punkte liegen Top-Trio der Kreisliga Nord bleibt sieglos +++ Holzkirchen gewinnt Kellerduell gegen Höchstädt +++ Möttingen verlässt direkte Abstiegsplätze

Die SG Alerheim ist der große Gewinner des drittletzten Spieltags. Durch den 3:1-Erfolg gegen die SG Buchdorf/Daiting ist die SGA nun sogar im Aufstiegsrennen der Kreisliga Nord. Spannend ist auch der Abstiegskampf. Der SV Holzkirchen hat das Kellerduell gegen die SSV Höchstädt gewonnen, womit die Rothosen auf den vorletzten Rang abgerutscht sind und den TSV Möttingen an sich vorbeiziehen lassen mussten.



Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 170 Im Verfolgerduell setzte sich die SG Alerheim mit 3:1 gegen die SG Buchdorf/Daiting. Simon Lux brachte die Gäste Buchdorfer in der 5. Minute in Führung, als er eine Vorlage von Andreas Maier verwertete. Doch die SG Alerheim meldete sich noch vor der Pause zurück: Lars Rau glich in der 37. Minute aus. In der Schlussphase wurde es turbulent: Alerheims Robert Zwölfer sah in der 83. Minute die rote Karte. In Unterzahl gelang Tobias Stelzle in der 88. Minute das 2:1, Sebastian Hertle gelang in der Nachspielzeit sogar noch das 3:1.Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 170



Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 150 Der FSV Reimlingen musst sich mit einem 2:2 gegen den TSV Möttingen begnügen. Thomas Bissinger brachte Möttingen in der 51. Minute in Führung, als er nach einem Pass von Thomas Wittke traf. Reimlingen glich in der 67. Minute durch einen Elfmeter von Dominik Kohnle aus, nachdem Leonard Lechner gefoult worden war. Kohnle sorgte in der 80. Minute per Kopfball für die 2:1-Führung, vorbereitet von Sebastian Engel. Doch Philipp Rothgang rettete Möttingen in der 85. Minute mit dem 2:2, als er Oliver Heiders Vorarbeit nutzte.Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Patrick Huber (Ziertheim) - Zuschauer: 140 Der TSV Monheim ließ beim 5:1-Sieg dem Absteiger SG Wemding/Wolferstadt keine Chance. Lukas Felbinger eröffnete in der 5. Minute nach einer Vorlage von Florian Scheuenpflug das Torfestival. 22 Minuten später erhöhte er auf 2:0. Diesmal leistete Jonas Roßkopf die Vorarbeit. Vier Minuten später gelang Felbinger sogar ein lupenreiner Hattrick. Julian Hönle verkürzte zwar in der 32. Minute für die SG, doch mehr ging für die Wemdinger nicht. Zumal sie ab der 40. Minute in Unterzahl waren. Salvatore Di Candia sah die rote Karte. Sein Teamkollege Cedric Schweiger folgte in der 56. Minute mit einer gelb-roten Karte. Monheim nutzte dies und erzielte durch Luca Keppler (72.) und Leon Kaspar (83.) zwei weitere Treffer.Schiedsrichter: Patrick Huber (Ziertheim) - Zuschauer: 140



Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 200 Im Innenbergstadion brachte SG Ebermergen/Mündling den Tabellenführer FC Maihingen zu Fall. Dabei lief es für Maihingen zunächst nach Plan. Max Steger sorgte in der 10. Minute für die Führung. Doch nur eine Minute später glich Stefan Falch für die DG aus, nachdem Kilian Böld ihn mustergültig bedient hatte. In der 34. Minute köpfte Michael Fritz nach einer Ecke von Tim Scheithauer zum 2:1 ein. Marco Rühl erhöhte in der 66. Minute auf 3:1, erneut assistiert von Scheithauer. In der Schlussphase verwandelte Louis Taglieber zwar einen Elfmeter für Maihingen, der Ausgleich sollte allerdings nicht mehr folgen.Schiedsrichter: Jonas Keppeler (Eggelstetten) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 110 Der SV Holzkirchen bekam im Kellerduell gegen die SSV Höchstädt die Kurve und gewann mit 3:1. Armin Rau sorgte für einen Blitzstart der Rieser, bereits in der ersten Minute gelang ihm das 1:0. Zehn Minuten später glich Simon Stelzle für Höchstädt per Elfmeter aus. Holzkirchen blieb jedoch dran. David Schmid erzielte in der 32. Minute nach einem feinen Pass von Marco Kraus das 2:1. In der zweiten Halbzeit machte Patrick Michel in der 51. Minute den Sack zu, nachdem er von Jörg Strauß bedient worden war - 3:1.Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 110