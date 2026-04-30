MAIFEST HELDENFINGEN 2026: Das Kult-Event beginnt!

Seit 1978 veranstaltet der SV Heldenfingen sein traditionelles Maifest, das sich als echtes Kult-Event etabliert hat. Vom 30. April bis 03. Mai 2026 laden wir euch wieder herzlich in unser Bierzelt auf dem Festplatz beim Sportgelände ein. Freut euch auf vier Tage voller Live-Musik, Party-Nächten und bester Stimmung.

Der traditionelle Tanz in den Mai, erstmals mit der Band SIEBEN&ACHTZIG GRAD. Die Band aus Ulm sorgt für den perfekten Party-Auftakt: Von Festzelt-Klassikern über Schlager bis hin zu Rock und Party-Hymnen ist für jeden das richtige dabei.

Wir starten mit geballter Energie in das lange Wochenende!

Eintritt: 13 € pro Person.

📅 Freitag, 01. Mai: Feiertags-Gaudi & Fassanstich

Ein Tag für die ganze Familie mit vollem Programm – Eintritt frei!

Ab 10:00 Uhr: Festbetrieb im Zelt.

Vormittags: Offizieller Fassanstich und beste Unterhaltung mit Hillu's Herzdropfa (Schwäbische Comedy). Gepaart wird der Comedy-Morgen mit Blasmusik: Die Albkapelle des Musikvereins Dettingen sorgt für den passenden Rahmen.

14:30 Uhr: Die Alpenstreuner übernehmen die Bühne mit „Stimmung Pur“.

18:00 Uhr: KARABOOM zündet ein „musikalisches Feuerwerk deluxe“.

📅 Samstag, 02. Mai: Sport & DJ Night

Tagsüber sportlich, abends elektrisierend:

Ab 14:00 Uhr: Großes Fußballturnier für Bambini und F-Junioren auf dem Sportplatz, ergänzt durch ein Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Hüpfburg und vielem mehr.

16:30 Uhr: Kinder-Disco für unsere kleinen Festbesucher. Auf dem Sportplatz spielen die Alten Herren um den Fußball-Wanderpokal.

Ab 21:00 Uhr: Die große DJ Night mit AMARO und DJÄGI. Eintritt: Bis 20:30 Uhr nur 5 €, danach 10 €.

📅 Sonntag, 03. Mai: Blasmusik-Finale

Ein gemütlicher Ausklang für Jung und Alt – Eintritt frei!

Ab 11:00 Uhr: Frühschoppen und Mittagstisch mit Unterhaltung durch den Musikverein Gerstetten.

14:30 Uhr: Die Heldenfinger Musikanten spielen für euch auf. Auf dem Sportplatz empfängt unsere Bezirksligamannschaft das Topteam der SG Bettringen.

Zum Abschluss: Stimmung pur mit ALB 3.

ℹ Wichtige Besucher-Infos

Kein Vorverkauf & keine Reservierungen: Es gibt keinen Kartenvorverkauf und keine Tischreservierungen – einfach vorbeikommen und mitfeiern.

Kulinarik: Wir bieten eine vielfältige und reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken für jeden Geschmack.

Wir freuen uns auf ein unvergessliches Maifest 2026 mit euch!

Euer Sportverein Heldenfingen