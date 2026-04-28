Maifeiertag: Jugendpokalendspiele in Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus

Packende Spiele und Aktionen sind am Pokalendspieltag der Nachwuchsteams garantiert. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden/Rheingau-Taunus. Absoluter Saisonhöhepunkt für die jüngeren Nachwuchsfußballer in den Kreisen Wiesbaden und Rheingau-Taunus. In der Landeshauptstadt ist der VfR Wiesbaden, der in diesem Jahr auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblickt, am Maifeiertag Gastgeber des Pokalendspieltags, im Nachbarkreis tritt der 75-jährige SV Niederseelbach als Ausrichter in Aktion.

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E-Junioren spielen in Fünfergruppen Finalisten aus

Ab 9.30 Uhr beginnen am 2. Ring die Gruppenspiele der E-Junioren, die um 12.40 Uhr im Finale ihre Sieger küren. In der ersten Staffel messen Teams der Vereine Hellas Schierstein, FV Delkenheim, SG Germania, TuS Nordenstadt und FC Freudenberg die Kräfte. PSV Grün-Weiß, SV Erbenheim, SV Wiesbaden, Biebrich 02 und Spvgg. Sonnenberg sind in Gruppe zwei vertreten. Türkischer SV gegen SKG Karadeniz heißt es bei den D7-Junioren um 13 Uhr, um 14.30 Uhr beginnt das D9-Finale zwischen Biebrich 02 und TuS Nordenstadt. Bei der C-Jugend (16 Uhr) trifft das Team der 02er auf den FC Freudenberg. „Für uns ein großer Tag des Jugendfußballs mit sicherlich vielen Zuschauern“, fiebert Wiesbadens Kreisjugendwart Siggi Maurer dem Event entgegen.