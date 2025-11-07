Maierhöfen will Platz eins verteidigen, Oberzell vor Pflichtaufgabe

---





So., 09.11.2025, 14:30 Uhr FC Leutkirch FC Leutkirch SV Oberzell SV Oberzell 14:30 PUSH



Der FC Leutkirch steht mit nur neun Punkten auf dem vorletzten Platz und braucht dringend einen Befreiungsschlag. Gegen den Aufstiegsanwärter aus Oberzell ist die Aufgabe jedoch alles andere als leicht. Die Gäste blieben zuletzt zwei Mal in Folge ohnen einen Dreier und wollen beim Vorletzten unbedingt wieder gewinnen, um im Vierkampf an der Spitze dran zu bleiben.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Vogt SV Vogt SV Aichstetten Aichstetten 14:30 PUSH



Beide Mannschaften haben 19 Punkte auf den Konto und beide kämpfen um den Anschluss an das obere Tabellendrittel. Der Tabellenachte Vogt will nach dem 1:1 in Oberzell nun zuhause dreifach punkten, während der Tabellenneunte Aichstetten nach der herben 1:6-Niederlage gegen Unterzeil Wiedergutmachung sucht. Ein Duell zweier Teams auf Augenhöhe, bei dem die Tagesform entscheiden könnte.

Die SGM Unterzeil/Seibranz hat nach dem Kantersieg in Aichstetten Selbstvertrauen getankt und will nun den nächsten Schritt machen. Gegen den Tabellenletzten FV Bad Waldsee, die zuletzt 2:2 gegen Meckenbeuren spielten, sind die Gastgeber (Platz 5) klarer Favorit. Mit einem Sieg könnte Unterzeil im Aufstiegsrennen weiter mitmischen. Für Bad Waldsee zählt dagegen jeder Punkt, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TSV Meckenbeuren Meckenbeuren SV Bergatreute Bergatreute 14:30 live PUSH



In Meckenbeuren treffen zwei Teams mit gegensätzlichen Trends aufeinander. Die Gastgeber sammelten zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen und wollen ihre Mini-Serie ausbauen. Der SV Bergatreute reist mit einem 1:5 gegen Brochenzell im Gepäck an und steht unter Druck, wieder Stabilität zu finden. Meckenbeuren steht mit 16 Punkten auf Platz 12, Bergatreute mit 20 Punkten auf Rang sieben.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell TSV Tettnang TSV Tettnang 14:30 live PUSH



Der Tabellenvierte VfL Brochenzell spielt bislang eine bärenstarke Saison und will nach dem 5:1 in Bergatreute den dritten Sieg in Folge feiern. Gegner Tettnang steckt im Abstiegskampf und muss dringend Punkte sammeln, um nicht in die gefährliche Zone zu rutschen. Mit 14 Zählern steht der TSV nur knapp über dem Strich. Alles andere als ein Heimsieg des VfL wäre eine Überraschung.

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Baindt. Der SV Maierhöfen/Grünenbach reist als Tabellenführer an, während der Gastgeber nach dem abgesagten Spiel am vergangenen Wochenende wieder drei Punkte holen möchte. Baindt hat ein Spiel weniger auf dem Konto und könnte mit einem Sieg oben anklopfen. Maierhöfen hingegen will Platz eins verteidigen und in der vierten Partie in Folge ungeschlagen bleiben.

Für den FC Dostluk Friedrichshafen zählt nach neun Niederlagen aus 13 Spielen nur ein Sieg. Nach dem 1:3 gegen Maierhöfen will der Aufsteiger im Heimspiel gegen die TSG Ailingen endlich wieder punkten. Ailingen verlor zuletzt knapp gegen Eschach und sucht seinerseits auch nach Stabilität. Ein richtungsweisendes Spiel für beide im Kampf um den Klassenerhalt.

Der TSV Eschach hat mit dem späten Sieg in Ailingen wieder Selbstvertrauen getankt und will nun gleich nachlegen. Mit einem weiteren Dreier könnte die Mannschaft von Trainer Ingo Martin im besten Fall an Tabellenführer Maierhöfen vorbeiziehen. Doch auch der FV Ravensburg II reist mit Rückenwind an – zuletzt gelang ein überzeugendes 2:0 gegen Weingarten.





