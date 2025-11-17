Maierhöfen übernimmt wieder die Spitze, Eschach verliert in Weingarten

---







Im Duell gegen den Tabellenzweiten sorgte der SV Weingarten für eine Überraschung. Marcel Bachhofer (89.) und Joshua Stoll (90.+6) entschieden die Partie spät, nachdem Eschachs David Sprenger (75.) Gelb-Rot und Maik Strobel (90.) Rot gesehen hatten. Weingarten springt mit 22 Punkten auf Rang acht, während Eschach mit 29 Punkten auf Platz zwei abrutscht. Für den Tabellenführer der Vorwoche war es eine bittere Niederlage im Titelrennen.

Ein Rückschlag für den FV Ravensburg II, der gegen den Aufsteiger aus Friedrichshafen chancenlos blieb. Tayfun Eköz brachte Dostluk in der 14. Minute in Führung, Alessio Genua erhöhte per Foulelfmeter in der 56. Minute. Während die Gastgeber mit 17 Punkten weiter im Tabellenmittelfeld stagnieren, feierte Dostluk mit nun 16 Zählern einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

In einer umkämpften Partie trennte sich Ailingen mit einem 2:2 vom favorisierten SV Baindt. Janis Sagawe sorgte mit seinen Treffern in der 20. und 31. Minute zunächst für eine komfortable Führung, ehe Jan Fischer (46.) und Philipp Thoma (67.) für Baindt ausglichen. Baindt bleibt mit 24 Punkten Sechster, während Ailingen mit 16 Punkten auf Rang 13 steht und sich nicht entscheidend von der Abstiegszone entfernen kann.

Im Topspiel setzte sich der SV Maierhöfen/Grünenbach klar durch und übernahm die Tabellenführung. Nach einer ersten Halbzeit ohne Tore sorgten Daniel Bixenmann (70.) und Philipp Greiter (88., 90.+3) für die Entscheidung. Maierhöfen liegt nun mit 30 Punkten an der Spitze, während Brochenzell (27 Punkte) auf den fünften Rang zurückfällt.

In einem intensiven Derby trennten sich Tettnang und Meckenbeuren 2:2. Mirco Basic (54.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Elias Gresser (62.) und Manuel Schmitt (69.) das Spiel drehten. In der Nachspielzeit rettete Marius Wiest (90.+6) dem TSV Tettnang einen Punkt. Meckenbeuren beendete das Spiel nach der Gelb-Roten Karte gegen Gresser (87.) in Unterzahl. Beide Teams stehen weiter in der unteren Tabellenhälfte – Tettnang mit 16 Zählern auf Rang 14, Meckenbeuren mit 20 Punkten auf Platz 10.

Die SGM Unterzeil/Seibranz festigte durch den Auswärtssieg in Bergatreute ihre Position in der Spitzengruppe. Jonas Kaufmann (7.) und Louis Hierlemann (72.) trafen für die Gäste, während David Berg in der 32. Minute per Foulelfmeter an Torwart scheiterte. Unterzeil liegt nun mit 29 Punkten auf Rang vier, Bergatreute (20 Punkte) rutscht auf Platz elf ab. Für die Gastgeber war es bereits die dritte Niederlage in Folge.

Vor 330 Zuschauern verpasste der FV Bad Waldsee den erhofften Befreiungsschlag. Manfred Kraus erzielte in der 26. Minute das Tor des Tages für den SV Vogt. Während Vogt mit 22 Punkten nun auf Rang neun steht, ist Bad Waldsee mit nur sechs Zählern weiter Schlusslicht . Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits zehn Punkte.

Ein wildes Remis sahen die Zuschauer in Aichstetten: Der SV Aichstetten und der FC Leutkirch trennten sich 3:3. Für die Gäste trafen Nico Hartig (17., 59.) und Marvin Ringer (45.), für Aichstetten waren Timo Stölzle (8.), Sebastian Zeh (67.) und Jakob Zeh (88.) erfolgreich. Leutkirch spielte nach der Gelb-Roten Karte gegen Matthias Stützle (89.) in Unterzahl, konnte den Punkt aber über die Zeit bringen. Aichstetten bleibt mit 23 Punkten Siebter, Leutkirch mit 10 Punkten Vorletzter.









