Maierhöfen stürmt an die Spitze, Brochenzell überrollt Bergatreute

---



Der bisherige Tabellenführer musste sich im Heimspiel mit einem Punkt begnügen. Fabian Elshani brachte den SV Vogt in der 30. Minute in Führung, ehe Samuel Boneberger in der Schlussphase (86.) den Ausgleich für Oberzell erzielte. In einem größtenteils ausgeglichenen Spiel hatte Vogt die besseren Chancen. Mit dem Remis fiel Oberzell auf Rang drei zurück, Vogt steht mit nun 19 Punkten auf Platz acht.

--



Der FV Ravensburg II zeigte im Derby gegen den SV Weingarten eine reife Vorstellung und feierte einen Heimsieg. Doppeltorschütze Matteo Grabherr entschied die Partie mit seinen Treffern in der 34. und 72. Minute. Die Gäste aus Weingarten kassierten die fünfte Niederlage der Saison. Ravensburg verbessert sich mit 17 Punkten auf Rang elf, während Weingarten mit 19 Zählern Platz neun belegt.

---



Der TSV Eschach drehte die Partie in der Schlussphase und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze. Daniel Di Leo hatte Ailingen früh in Führung gebracht (11.), ehe Sebastian Sprenger (65.) und Benedikt Böning (88.) die Begegnung zugunsten der Gäste entschieden. Für Ailingen war es bereits die sechste Niederlage der Saison, wodurch das Team mit 15 Punkten nur Platz 13 belegt. Eschach hingegen klettert mit 26 Punkten auf Rang zwei.

---



Der neue Spitzenreiter trat in Friedrichshafen eiskalt auf. Zwar brachte Sinan Korkmaz den Aufsteiger früh in Führung (4.), doch Leon Wagner (13.), Manuel Eugler (18.) und Sebastian Odemer per Foulelfmeter (28.) drehten die Partie schnell zugunsten der Gäste. Nach der Gelb-Roten Karte für Tayfun Eköz (43.) gelang Dostluk kein weiterer Treffer. Maierhöfen steht mit 27 Punkten nun an der Tabellenspitze, Friedrichshafen bleibt mit zehn Zählern in der Abstiegszone auf Platz 15.

---



Der TSV Tettnang will nach dem Auswärtssieg in Friedrichshafen auch zu Hause nachlegen. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich das Team etwas aus der Abstiegszone absetzen. Der SV Baindt kommt jedoch mit Wiedergutmachungswillen, nachdem es zuletzt ein deutliches 1:5 gegen Bergatreute setzte. Beide Teams trennen nur sechs Punkte – ein umkämpftes Spiel ist garantiert.

---



Eine Lehrstunde erteilte der VfL Brochenzell dem SV Bergatreute. Zwar traf Janus Graf schon in der 3. Minute zur Führung für die Gastgeber, doch Maximilian Marschall (19.), Yakub Erdem (37., 69.), Noel Lehmann (48., Foulelfmeter) und Claudio Hirscher (81.) sorgten für einen klaren Gästeerfolg. Ousman Cham vergab zudem in der 72. Minute einen Foulelfmeter für Bergatreute. Brochenzell schließt damit zur Spitzengruppe auf und steht punktgleich mit Oberzell und Eschach bei 26 Punkten auf Rang vier.

---



Der FV Bad Waldsee bewies im Duell der Kellerkinder Moral und sicherte sich einen späten Punkt. Cengiz Cengel brachte den Aufsteiger in der 49. Minute in Führung, ehe Manuel Schmitt (61., Foulelfmeter) und Niklas Marschall (63.) die Partie für Meckenbeuren drehten. Doch Pascal Stokic glich in der 88. Minute aus. Kurz vor Schluss sah Ahmad Yosef (91.) Gelb-Rot wegen Meckerns. Bad Waldsee bleibt mit sechs Punkten am Tabellenende, Meckenbeuren verharrt mit 16 Zählern auf Rang zwölf.

---



Ein bitterer Nachmittag für den SV Aichstetten: Die SGM Unterzeil/Seibranz spielte sich in einen Rausch. Louis Hierlemann (2.), Chris Widler (7., 19.) und ein lupenreiner Hattrick von Noah Roggors (57., 64., 88.) sorgten für klare Verhältnisse. Zwischenzeitlich traf Timo Stölzle per Foulelfmeter (26.) zum 1:3. Mit dem Kantersieg rückt Unterzeil auf Rang fünf vor, Aichstetten fällt mit 19 Punkten auf Rang zehn zurück.





