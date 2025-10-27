Maierhöfen rückt Oberzell auf die Pelle, Bergatreute feiert Kantersieg

---







Im Duell zweier spielstarker Mannschaften trennten sich Weingarten und Ailingen unentschieden. Sviatoslav Melnyk brachte den SVW in der 31. Minute in Führung, ehe David Eberhardt per Foulelfmeter (69.) den Ausgleich erzielte. Weingarten steht nun mit 19 Punkten auf Platz acht, Ailingen folgt mit 15 Punkten einen Rang dahinter.

---



Der SV Vogt musste sich trotz früher Führung mit einem Remis begnügen. Julian Wucher traf in der 11. Minute zum 1:0, Michael Koch glich für Leutkirch nach 57 Minuten aus. Für Vogt bedeutet das Unentschieden ein kleiner Dämpfer im Rennen um die oberen Plätze, während Leutkirch etwas überraschend wenigstens einen Punkt im Abstiegskampf mitnahm.

---



Vor 319 Zuschauern sorgte die SGM Unterzeil/Seibranz für die Überraschung des Spieltags. Noah Roggors (4.) und Jonas Kaufmann (80., Foulelfmeter) trafen für die Gastgeber, dazwischen erzielte David Schmitz (35., Foulelfmeter) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Nach der Gelb-Roten Karte für Luka Simunovic (42.) musste Oberzell fast eine Halbzeit in Unterzahl agieren. Die SGM klettert mit 20 Punkten auf Rang sieben, während der Spitzenreiter mit 25 Zählern mir noch einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenzweiten hat.

---



Der TSV Meckenbeuren feierte einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf. Fabian Kreuzer brachte sein Team früh in Führung (15.), Elias Gresser sorgte nach 57 Minuten für die Entscheidung. Besonders bitter für die Gäste: Timo Stölzle scheiterte in der 41. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Burhan Palloshi. Meckenbeuren springt mit nun 15 Punkten auf Platz 12, Aichstetten bleibt bei 19 Punkten auf Rang neun stehen.

---



Der VfL Brochenzell setzte sich knapp gegen den Tabellenletzten durch. Elvedin Lekovic erzielte in der 26. Minute das Tor des Tages. Während Brochenzell als Tabellenvierter mit 23 Punkten weiterhin auf Tuchfühlung zur Spitze bleibt, wird die Lage für Aufsteiger Bad Waldsee immer bedrohlicher. Mit nur fünf Punkten aus zwölf Spielen steht der FV weiter am Tabellenende.

---



Eine bittere Klatsche erlebte der SV Baindt im Heimspiel gegen den SV Bergatreute. Noah Hecht (10., 61.), David Berg (35.) und Ousman Cham (85., 90.+2) erzielten die Treffer für die Gäste, Marko Szeibel (41.) gelang nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Bergatreute zeigte sich in Torlaune und zog mit nun 20 Punkten an Baindt vorbei. Für die Gastgeber war ein Rückschlag um den Kampf um die vorderen Pätze, Bergartreute bestätigte seine gute Form.

---



Im Kellerduell musste Dostluk Friedrichshafen erneut eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Koray Berktas brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (6.), doch Maximilian Konrad (26.) und Nick Diehnelt (60.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Tettnang klettert durch den verdiensten Sieg auf 14 Punkte, während Dostluk mit zehn Zählern auf Platz 15 verharrt. Der Aufsteiger bleibt damit seit fünf Spielen sieglos.

---



Das Topspiel des Spieltags ging verdient an die Gäste aus Maierhöfen. Ein Eigentor von Dominik Kuhn (38.) brachte die Führung, Sascha Brauner (80.) sorgte spät für die Entscheidung. Maierhöfen rückt damit mit 24 Punkten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Oberzell heran. Der Tabellendritte TSV Eschach bleibt mit 23 Punkten aber im Aufstiegsrennen.













