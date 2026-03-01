Maierhöfen ist neuer Spitzenreiter, Oberzell spielt nur 1:1

Der TSV Meckenbeuren legte einen Traumstart hin und ging durch Alessandro Tschirdewahn in der 3. Minute in Führung. Fabian Müller erhöhte in der 27. Minute auf 2:0, Fabian Kreuzer legte in der 41. Minute nach – und als erneut Fabian Müller in der 74. Minute auch noch das 4:0 erzielte, war die Sache endgültig entschieden. Meckenbeuren zeigte damit eine Reaktion auf die Niederlage am vergangenen Spieltag und rückt auf Platz acht vor. Weingarten muss die zweite Niederrlage in Folge hinnehmen und belegt nun Rang 10. ---



Die SGM Unterzeil/Seibranz fand keinen Weg, um die Partie auf ihre Seite zu ziehen. Stattdessen traf Jakob Fäßler in der 68. Minute für den FV Ravensburg II zum entscheidenden 0:1. Für Unterzeil/Seibranz ist das eine bittere Niederlage, weil sie im engen Feld an der Spitze einen Rückschlag bedeutet. Ravensburg II nimmt dagegen einen Auswärtssieg mit und rückt in der Tabelle auf Rang neun vor. Unterzeil/Seibranz rutscht mit 33 Punkten auf Platz vier ab.

---



Der TSG Ailingen kam mit voller Wucht aus der Winterpause: David Eberhardt traf in der 16. Minute zum 0:1 und schnürte später den Dreierpack mit weiteren Treffern in der 67. und 88. Minute. Dazwischen erhöhte Jannis Kohler in der 81. Minute auf 0:3, ehe David Chavoshi in der 90.+3 Minute den Schlusspunkt setzte. Für den SV Vogt, der auf Platz sieben steht, wurde es ein ernüchternder Nachmittag, an dem die Gäste ihre Effizienz gnadenlos ausspielten. Ailingen (Platz 13) dagegen feiert einen Kantersieg und sammelt wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

---



Der SV Maierhöfen/Grünenbach übernahm mit diesem Sieg die Tabellenführung. Stephan Kuhn traf in der 22. Minute zum 0:1, Marvin Ringer glich in der 32. Minute zum 1:1 aus. Doch Felix Merz brachte die Gäste mit seinem Doppelpack in der 48. und 56. Minute auf Kurs. In der 90. Minute setzte Manuel Eugler mit dem 1:4 den Schlusspunkt. Maierhöfen/Grünenbach ist mit 37 Punkten neuer Spitzenreiter. Leutkirch bleibt mit 13 Punkten auf Rang 16.

---



Schon in der 1. Minute sah Lukas Heinz vom SV Oberzell wegen einer Notbremse Rot – und dennoch holte der Tabellenzweite, der 65 Minuten Unterzahl spielte, einen Punkt. Der TSV Tettnang ging durch Tim Letsche in der 54. Minute mit 0:1 in Führung, doch Jascha Fiesel glich in der 89. Minute zum 1:1 aus. In der 66. Minute sah Sandro Caltabiano Gelb-Rot für den TSV Tettnang, was die Schlussphase zusätzlich aufheizte. Oberzell bleibt mit 36 Punkten Zweiter, hat aber die Tabellenführung an Maierhöfen/Grünenbach abgegeben. Tettnang steht mit 19 Punkten auf Rang 14.

---



Der SV Bergatreute stellte früh die Weichen, als Chris Fleischer in der 9. Minute zum 0:1 traf. Max Blank erhöhte in der 21. Minute, Noah Hecht setzte in der 68. Minute das 0:3 nach, ehe Nico Kölbel in der 80. Minute per Foulelfmeter auf 0:4 stellte. Chris Fleischer sah in der 30. Minute Gelb-Rot, doch Bergatreute brachte den klaren Vorsprung dennoch ins Ziel. Für Aichstetten ist das eine schmerzhafte Niederlage, die in der Tabelle wieder Druck erzeugt. Bergatreute zieht mit 23 Punkten aufgrund dem besseren Torverhältnis am punktgleichen SV Aichstetten vorbei und steht nun auf Rang 11.

---



Der FC Dostluk Friedrichshafen ging in der 38. Minute durch Alessio Genua in Führung, doch Tobias Fink glich nur eine Minute später in der 39. Minute für den SV Baindt aus. Nach der Pause traf Emin Smailagic in der 67. Minute zum 1:2, bevor Marko Szeibel in der 82. Minute das 2:2 erzielte. Vor 75 Zuschauern blieb es ein Spiel, in dem beide Teams ihre Momente hatten, aber keine Seite den finalen Stich setzen konnte. Baindt bleibt damit im oberen Verfolgerfeld auf Platz sechs, Dostluk sammelt einen Punkt im Abstiegskampf und steht auf Ran 15.

---



Der TSV Eschach schlug früh zu im Topspiel: Tobias Weiß traf in der 11. Minute zum 0:1, Sebastian Sprenger erhöhte in der 38. Minute auf 0:2. Brochenzell kam erst ganz spät heran, als Benedict Schwier in der 90.+3 Minute per Foulelfmeter zum 1:2 traf, doch zu mehr reichte es nicht. Für Eschach bedeutet dieser Sieg nun Platz drei, Brochenzell dagegen verpasst die Chance sicher näher heranzuschieben und belelgt nun Rang fünf.



