Maierhöfen empfängt Vogt, Oberzell ist in Bergatreute zu Gast

Der SV Oberzell kommt als Tabellenführer aus der Winterpause (35 Punkte) – und reist zum SV Bergatreute. Der SV Bergatreute (20 Punkte, Rang elf) hat zwar eine durchwachsene Hinrunde gespielt, ist aber immer für eine Überraschung gut. Oberzell weiß, wie schmal der Grat ist: Unterzeil/Seibranz und Maierhöfen/Grünenbach sitzen mit 33 Punkten im Nacken. Für Bergatreute ist es die Möglichkeit, sich mit einem Achtungserfolg von unten ewtas abzusetzen. ---

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang FC Leutkirch FC Leutkirch 15:00 live PUSH



Der TSV Tettnang (18 Punkte, Rang 14) trifft im Kellerduell auf den FC Leutkirch (13 Punkte, Rang 16). Tettnang zeigte beim 2:2 in Vogt vor der Winterpause Moral, Leutkirch holte zuletzt mit dem 2:0 gegen Bad Waldsee einen Befreiungsschlag – doch die Lage bleibt eng. Für beide Mannschaften wären drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt von enormer Bedeutung.

---



Der SV Maierhöfen/Grünenbach (33 Punkte, Rang drei) startet mit maximaler Ambition: Man will die Spitze attackieren und darf sich nach dem 0:2 in Unterzeil keinen weiteren Fehltritt leisten. Der SV Vogt (26 Punkte, Rang sechs) hat sich vor der Winterpause mit einem 2:2 gegen Tettnang und einem starken 6:1 gegen Bergatreute als torhungrig präsentiert. Für Maierhöfen ist es ein Charaktertest, für Vogt eine Chance, sich im oberen Feld festzubeißen.

---



Der FV Ravensburg II (18 Punkte, Rang 13) will nach der Winterpause den Abstand nach unten vergrößern, im letzten Spiel gab es ein 2:2 gegen den SV Baint – und trifft auf einen Gegner, der zulezt in Ailingen ein Ausrufezeichen setzte. Der TSV Meckenbeuren (23 Punkte, Rang neun) gewann dort 5:1 und könnte mit einem Sieg weiter nach oben schielen.

---

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten VfL Brochenzell Brochenzell 15:00 live PUSH



Der SV Weingarten (24 Punkte, Rang acht) empfängt den VfL Brochenzell, der mit 30 Punkten auf Platz fünf mitten im Rennen um die Spitzenplätze steckt. Weingarten hat zuletzt zweimal einen Punkt geholt – 1:1 in Baindt, 1:1 in Dostluk – Brochenzell gewann das letzte Spiel mit 4:3 in Ailingen. Für Weingarten ist es die Chance, sich direkt an das obere Feld heranzuschieben. Für Brochenzell wäre ein Sieg wichtig, um den Druck auf die Top vier hochzuhalten.

---

Morgen, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach SV Baindt SV Baindt 15:00 PUSH



Der TSV Eschach startet als Tabellenvierter (32 Punkte) mit Rückenwind in das Jahr, nicht zuletzt nach dem 3:0 bei FC Dostluk Friedrichshafen am 18. Spieltag. Doch der SV Baindt (26 Punkte, Rang sieben) ist seit vier Spielen ungeschlagen (zuletzt drei Unentschieden in Folge). Ein Ausrutscher könnte für Eschach im Kampf um die Spitze wichtige Zähler kosten. Baindt wiederum kann mit einem Dreier den Kontakt zur nach ganz oben wieder herstellen..

---

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee SV Aichstetten Aichstetten 15:00 PUSH



Für den FV Bad Waldsee (6 Punkte, Rang 17) ist jede Partie inzwischen ein kleines Endspiel. Der SV Aichstetten (23 Punkte, Rang zehn) reist als Favorit an. Bad Waldsee kassierte zuletzt eine knappe 1:2-Niederlage beim Tabellenführer SV in Oberzell und will an diese Leistung anknüpfen. Aichstetten wiederum will den Abstand nach unten wahren und die Saison im gesicherten Bereich fortsetzen.









