Maier „zu 100 Prozent“ vom 1860–Klassenerhalt überzeugt – Glöckner spürt noch keine Abstiegsangst

Denn während der TSV 1860 erneut Punkte liegenließ, spielten die Tabellennachbarn sich aus dem Keller. Rot-Weiß Essen gewann auch gegen Ingolstadt, ist weiterhin das formstärkste Team der Liga und an Sechzig inzwischen vorbeigezogen. Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart, immerhin Zweiter in der Formtabelle, holte einen Überraschungssieg gegen Spitzenreiter Cottbus – und sitzt den Löwen mit einem Punkt Rückstand im Nacken.

München – Das Abstiegsgespenst spukt in Giesing. Nach der Niederlage gegen Arminia Bielefeld Freitagabend konnten die Löwenfans das Wochenende über nur auf Patzer der Tabellennachbarn hoffen. Die Erkenntnis am Montag: Die Konkurrenz macht den Löwen das Leben alles andere als einfach.

Die Tabellensituation könnte kaum beängstigender sein für alle, die es mit den Löwen halten – und das vor den wohl wichtigsten Wochen des noch jungen Jahres. In den nächsten beiden Partien, auswärts bei Hannover II und zu Hause gegen die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund, ist die Mannschaft von Patrick Glöckner schon fast zum Siegen verdammt.

Bei einer Niederlage gegen die Hannoveraner Zweitvertretung, die momentan noch hinter den Löwen im Klassement steht, könnten die Blauen bereits unter den Strich rutschen. Verfolger Mannheim erwartet am kommenden Sonntag Alemannia Aachen zum Kellerduell im Carl-Benz-Stadion. Die Reserve des VfB Stuttgart spielt am Sonntagabend auf der Alm in Bielefeld.

„Wir wussten von Anfang an, dass es bis zum Ende geht. Damit haben wir uns arrangiert.“

Patrick Glöckner über den Abstiegskampf.

Die Giesinger müssen aufpassen, sonst blühen den Anhängern in der kommenden Spielzeit Auswärtsfahrten nach Illertissen ud Buchbach. Neuzugang Phlipp Maier bleibt aber im Kampf um den Klassenerhalt optimistisch. „Ich bin absolut überzeugt von dieser Mannschaft und ich bin absolut überzeugt von diesem Trainerteam“, sagte der Mittelfeldroutinier nach dem Bielefeld-Debakel bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Fernsehen (BR).

„Ich glaube zu 100 Prozent daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, betonte der 30-Jährige. Auch Trainer Glöckner gab sich kämpferisch. „Bis jetzt spüre ich noch nichts von einer Abstiegsangst“, sagte der Ende Januar verpflichtete Coach und nahm Druck von den kommenden Spielen: „Wir wussten von Anfang an, dass es bis zum Ende geht. Damit haben wir uns arrangiert.“ (Tobias Höllrich)