Maier für Doll Kreisklasse A Sinsheim +++ Der TSV Zaisenhausen bekommt für 2026/27 einen neuen Trainer von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Dirk Maier (r.) kommt, Yannick Doll geht im Sommer. – Foto: Brian Wirth

Yannick Doll hat früh Fakten geschaffen. Bereits im Dezember 2025 informierte der Spielertrainer des TSV Zaisenhausen die Vereinsverantwortlichen, dass er sein Amt zum Ende der Saison nach drei Jahren niederlegen wird.

"Wir gehen im Guten auseinander und haben von beiden Seiten erkannt, dass es Zeit für eine Veränderung wird", sagt Fabian Maier. Der Vorstand Sport des TSV nutzte die frühe Klarheit, um sich gewissenhaft auf die Suche nach einem Nachfolger zu begeben. Seit wenigen Tagen steht eben jener Nachfolger fest. Dirk Maier kommt vom FC Karlsdorf, für den er aktuell als Spieler aktiv ist. Von 2022 bis 2025 sammelte der 38-Jährige erste Trainererfahrungen als spielender Co. beim Bruchsaler Kreisligisten SV Menzingen. Im Landesliga- und Verbandsliga-Bereich hat er viele Jahre gespielt, hauptsächlich bei seinem Heimatverein FC Heidelsheim.

"Dirk kommt als Spielertrainer zu uns, er ist noch fit und wir haben die Hoffnung, dass er noch zwei, drei gute Jahre als Kicker vor sich hat", schmunzelt Maier und ergänzt. Der neue Coach wird in Zaisenhausen auf dem Feld die Rolle eines Innenverteidigers oder defensiven Mittelfeldspielers einnehmen. Die sportliche Veränderung im Sommer spielt aktuell jedoch (noch) eine untergeordnete Rolle. "Nach unserer Herbstmeisterschaft 2022/23 spielen wir nun zum dritten Mal gegen den Abstieg und das haben wir uns ehrlicherweise auch ein bisschen anders vorgestellt", sagt Maier. Als derzeitiger Dreizehnter steckt der TSV mittendrin im Abstiegskampf und hat lediglich drei Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht VfB Bad Rappenau. Jedoch ist liegen die Teams so eng beisammen, wie gerade einmal sechs Zähler Rückstand zum Sechsten FC Eschelbronn belegen. Maier meint: "Eschelbronn ist glaube ich durch, aber ansonsten darf sich dahinter keiner sicher sein."