Maier, Dobruna, Stockinger: So geht`s den Niederbayern im Nordosten

Niederbayern on tour

Niederbayern on tour: Tobias Stockinger, Veron Dobruna, Christoph Maier und Martial Ekui (>>>hier geht`s zur Story über den 22-Jährigen) jagen außerhalb des Freistaats ihrem fußballerischem Glück nach. Das Quartett ist in der Regionalliga Nordost am Ball. Wie geht`s ihnen dabei?

Tobias Stockinger (Chemnitzer FC)

Der Passauer war im Sommer nach zwei Jahren in der Hauptstadt beim BFC Dynamo zum Ligarivalen Chemnitzer FC gewechselt. Der Auftakt bei den Sachsen stand für den Niederbayern unter keinem guten Stern. "Ich hatte zu Beginn gleich richtig Pech und habe mir im zweiten Training den Zeh gebrochen. Damit war ich fast die komplette Vorbereitung raus. Und wenn du in diesen wichtigen Vorbereitungswochen fehlst, musst du dich halt erst wieder reinkämpfen in den Kader. Ab dem vierten Spieltag lief`s dann besser für mich und bis zum Winter konnte ich fast alle Spiele von Anfang an bestreiten. Insgesamt bin ich persönlich sehr zufrieden. Der CFC ist ein richtig geiler Traditionsverein. Die Fans sorgen in jedem Spiel für super Stimmung. Die Infrastruktur ist top, es ist alles da, was man braucht. Ich bin glücklich, hier spielen zu dürfen."

Tobias Stockinger steht seit Sommer beim Chemnitzer FC unter Vertrag.





Für die Mannschaft läuft es hingegen durchwachsen. "Wir hatten uns mehr erhofft. Unsere Leistungen waren sehr schwankend, wir hatten unsere Höhen und Tiefen im vergangenen Halbjahr. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir nach der Winterpause zulegen können und es noch eine gute Saison wird", meint Stockinger, der sich auch privat umstellen musste. Von der Hauptstadt und pulsierenden Weltmetropole Berlin ging`s in die wesentlich überschaubarere sächsische Industriestadt. "So klein ist Chemnitz mit knapp 250.000 Einwohnern gar nicht. Aber klar, mit Berlin natürlich nicht zu vergleichen. Aber mir macht das ehrlich gesagt nicht viel aus, weil ich eher der Typ bin, der nach dem Training nicht mehr so wahnsinnig viel braucht. Ich mache viel mit meinem Teamkollegen Martial Ekui, der ja auch aus Passau kommt. Wir verstehen uns sehr gut. Auch mit den anderen Mannschaftskollegen bin ich oft unterwegs. In der Hinsicht vermisse ich Berlin nicht wirklich."



Was er sich fürs kommende Jahr vorgenommen hat? "Kicken und Spaß haben", lacht er und fügt an: "Mit dem CFC erfolgreichen und attraktiven Fußball spielen. Und natürlich Tore und Vorlagen machen." Ein Erfolgserlebnis in Form eines eigenen Treffers blieb ihm im himmelblauen Trikot nämlich bislang verwehrt.



Veron Dobruna (FSV Zwickau)

Mittlerweile das dritte Jahr läuft der Straubinger für die Schwäne aus Zwickau auf. Aufgrund einer Schambeinentzüdung kam er im Sommer nicht so auf Touren, wir er das gerne gehabt hätte. "Es war für mich zäh, zu Saisonbeginn reinzukommen. Zum Schluss raus lief`s hingegen dann wieder richtig gut für mich. Sechs Torbeteiligungen in den vergangenen sieben Spielen, die Richtung stimmt, würde ich sagen. Rückblickend war`s ein Jahr mit Höhen und Tiefen", so der 25-Jährige. Erfreulich aus Sicht des FSV: "Nach dem holprigen Start haben wir das meiner Meinung nach herausragend gemacht. Sechs Spiele sind wir Richtung Winterpause ungeschlagen geblieben. Das abschließende 2:2 gegen Eilenburg war zwar maximal bitter, aber mit Rang vier können wir zufrieden sein. Die Pause kommt jetzt zur richtigen Zeit. Die vergangenen Wochen hielten viele Spiel bereit, darunter auch einige Derbys, das war vor allem auch für den Kopf sehr anstrengend." In der kurzen Winterpause will Veron Dobruna möglichst viel Zeit mit der Familie verbringen. Auf eines freut er sich schon besonders: "Wenn ich heimkomme, werde ich gleich mal auf den Straubinger Christkindlmarkt gehen."

Mittlerweile die dritte Saison für den FSV Zwickau am Ball: Veron Dobruna.





Für die Frühjahrsrunde hat er sich folgendes Ziel gesetzt: "Ich möchte weiterhin konstant auffällig sein in meinem persönlichen Spiel und dem Verein zu maximalem Erfolg verhelfen." Sein Vertrag in Zwickau läuft im kommenden Sommer aus, eine weitere Zusammenarbeit ist durchaus denkbar. "Ich fühle mich sehr wohl hier. Und in meine Heimat nach Straubing sind es auch nur knapp drei Stunden mit dem Auto."



(1. FC Lokomotive Leipzig)

Highlight im DFB-Pokal: Christoph Maier (vorne) mit Lok Leipzig gegen den FC Schalke 04.





Die "Loksche" ist erneut auf Meisterkurs, und Maier findet nach Startschwierigkeiten immer besser rein. "Vergangenes Jahr wurde ich an der Schulter operiert und auch in diesem Jahr hat mich eine Schulterverletzung dreieinhalb Monate außer Gefecht gesetzt." Besonders in Erinnerung ist ihm die DFB-Pokal-Partie gegen Schalke 04 (0:1 n.V.) geblieben, als er von Anfang an ran durfte. "Das war schon ein Highlight, keine Frage." In der sächsischen Metropole fühlt er sich wohl, mit den Teamkollegen versteht er sich prächtig. "Die Stadt ist sehr schön. Wir unternehmen viel zusammen. Ich bin glücklich in Leipzig." Vielleicht ist er kommende Saison ja dann in der 3. Liga zu sehen...