Maick Antonio sichert Unterföhring Pflichtsieg gegen Neuperlach

Mit drei Treffern sorgt Antonio für den 3:1-Erfolg des FC Unterföhring und verschafft dem Team wichtigen Abstand zur Relegation.

Nur nicht noch einmal blamieren. Unter dieser Überschrift stand das Heimspiel des FC Unterföhring gegen den SV Neuperlach. Das abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Landesliga hat vier Punkte gesammelt und drei davon stammen aus dem Hinspiel gegen Unterföhring. Dank einem dreifachen Antonio mit zwei späten Toren gab es einen 3:1 (1:1)-Pflichtsieg.

Die erste Halbzeit war Fußball zum Vergessen und der Pausenpfiff des Schiedsrichters eine Erlösung für die Zuschauer. Es hieß 1:1 und war gefühlt ein 0:0. Maick Antonio traf schnell zum 1:0 (13.), aber das frühe Tor gab dem FCU nullkommanull Sicherheit. Die Schießbude der Liga (81 Gegentore in 19 Spielen) wurde in der ersten Hälfte kaum gefordert. Irgendwie passte es dann auch, dass es ein Gaga-Gegentor gab. Das 1:1 war eine direkt verwandelte Ecke, die trotz dem besetzten Pfosten den Weg durch die Vollversammlung fand.

Mit drei Wechseln zur Pause zeigten die Unterföhringer Trainer ihre massive Unzufriedenheit mit dem Grottenkick gegen einen wahrlich nicht landesligatauglichen Kontrahenten. Die zweite Hälfte war dann das Spiel mit dem Klassenunterschied. Von Neuperlach zeigte eine Gegenwehr nahe Null und die Unterföhringer erspielten sich nun Chance um Chance. Eine Viertelstunde nach der Pause hätte die Partie eigentlich schon entschieden sein müssen, aber die Platzherren ließen reihenweise beste Möglichkeiten liegen. Das 2:1 war eigentlich nur eine Frage der Zeit und mehr als überfällig.

Der Erlöser war dann Maick Antonio, der in Minute 78 einen mustergültigen Spielzug vollendete zur neuerlichen Führung. „So wollten wir eigentlich schon in der ersten Halbzeit spielen“, sagt Co-Trainer Vincent Heller. Antonio legte auch noch das 3:1 nach (83.), als er den Ball eroberte, schnell schaltete und den Ball an dem weit vor dem Tor stehenden Keeper vorbeilegte. Für den Angreifer Maick Antonio, der zwischenzeitlich als Rechtsverteidiger aushelfen musste, hat gegen Neuperlach damit seine Saisontore eins bis drei geschossen. Der FCU hat damit seine Pflicht erfüllt und nun wenigstens wieder vier Zähler Abstand zur Relegation. (nb)

FC Unterföhring – SV Neuperlach 3:1 (1:1). FCU: Fritz – Filotas (46. Geiler), S. Bahadir (71. Arkadas), Orth, Awoudja – B. Bahadir (46. Porr), Gümüs, Näther, Gmelch (46. Fischer), Tokoro – Antonio (89. Stijepic). Tore: 1:0 Antonio (13.), 1:1 Ayed (35.), 2:1 Antonio (77.), 3:1 Antonio (83.). Schiedsrichter: Tobias Küblböck (Untergriesbach) – Zuschauer: 90.