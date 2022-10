Maichle und Mohr lassen die Wacker-Herzen höher schlagen

(wh) - Der FC Wacker Biberach hat in einem guten und flotten Spiel gegen den FC BW Bellamont (6.) mit 2:1 (1:0) die Oberhand behalten und die SGM Tannheim/Aitrach - nach deren überraschender Niederlage - wieder von der Tabellenspitze verdrängt. Für Wacker trafen Markus Maichle (34.) und Manuel Mohr (Foto) per Foulelfmeter (85.).



Wackers Abteilungsleiter Uwe Ehing, vormals als Trainer in Diensten der Bellamonter, sah zwei Teams auf Augenhöhe und bescheinigte ihnen guten und flotten Fußball. "Bellamont war der erwartet starke Gegner", der dem FCW alles abverlangt habe. Wacker-Coach Marco Liebmann habe seine Mannen aber optimal darauf eingestellt gehabt, so dass am Ende ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg heraussprang.



In einem tempogeladenen Match hatten beide Teams genügend Gelegenheiten, das Ding für sich zu entscheiden. Jedoch erwiesen sich die Wackeraner als effizienter, womit sie einerseits einen potenziellen Titelkonkurrenten (zumindet mal vorläufig) abschüttelten und andererseits die schwächelnde SGM Tannheim/Aitrach wieder von der Tabellenspitze verdrängte. Blau-gelbes Fußballherz, was willste mehr?



Die Tore für Wacker markierten die beiden Routiniers: Markus Maichle, der nach einem Kopfball von Gino Eisler an die Latte mal wieder richtig stand und zum 1:0 (34.) einschob sowie Kapitän Manuel Mohr per Elfmeter zum 2:1 (85.), nachdem Gino Eisler gelegt worden war. Mohr hatte schon in der ersten Halbzeit seine Standardkünste demonstriert, als er einen 20-Meter-Freistoß ans Lattenkreuz gesetzt hatte. Ob der herunterspringende Ball dann vor oder hinter der Linie aufsprang, war auch für den Schiedsrichter nicht zu erkennen, worauf er auf "weiterspielen" entschied.

Fazit von Wacker-Trainer Marco Liebmann: "Ein verdienter Sieg gegen einen sehr guten Gegner, der uns alles abverlangt hat. Viktor Haufler, unser Torspieler hat uns durch starke Reaktionen im Eins-gegen-Eins den Sieg geerettet und Michael Werner hat einmal für ihn kurz vor der Linie geklärt. Die Mannschaft hat sich durch eine sehr engagierte Trainingswoche den Sieg erarbeitet."



Tore: 1:0 Markus Maichle (34.), 1:1 Uwe Martin (75.), 2:1 Manuel Mohr (85./Foulefmeter).



FCW: Viktor Haufler - Manuel Braig, Michael Werner, Yahaya Dalati - Habib Habibyar, Tim Scherff, Manuel Mohr, Markus Maichle (59./Laith Eisler), Mehmet Sahin (52./Alfusainey Bah) - Benjmin Klamert (69./Sven Gerster), Gino Eisler (92./Jonathan Burandt).



Schiedsrichter: Norbert Postolica (Dornstadt) leitete souverän.