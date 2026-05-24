Maichingen vergibt 2:0 Führung

Von Beginn an entwickelte sich bei sommerlichen Temperaturen ein intensives und richtungsweisendes Duell im Abstiegskampf. Die erste größere Aktion nutzte der GSV direkt zur Führung: Nach einem Steckpass von Kevin Flaig blieb Michael Klauß in der 14. Minute vor dem Tor eiskalt und schob souverän zum 1:0 ein.

Der GSV Maichingen musste sich nach einer dramatischen zweiten Halbzeit dem TSGV Waldstetten mit 2:3 geschlagen geben. Nach einer starken ersten Hälfte verspielten die Gastgeber eine komfortable Führung und kassierten in der Schlussphase noch die bittere Niederlage.

Maichingen blieb anschließend die gefährlichere Mannschaft und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten. In der 44. Minute profitierte Filippo Intemperante von einem schweren Fehler des Gäste-Keepers, der einen Klärungsversuch direkt vor seine Füße spielte. Intemperante bedankte sich und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Maichingen zunächst Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Kevin Flaig traf in der 49. Minute nach einer starken Aktion nur die Latte, wenig später vergab Michael Klauß frei vor dem Tor eine weitere Großchance.

Diese vergebenen Möglichkeiten sollten sich rächen. Waldstetten erhöhte zunehmend den Druck und kam in der 72. Minute durch Jannik Kurfess zum 2:1-Anschlusstreffer. Nur eine Minute später nutzten die Gäste erneut eine Unachtsamkeit in der Maichinger Defensive aus – Nico Geiger traf zum schnellen 2:2-Ausgleich.

Der GSV wirkte nun verunsichert, während Waldstetten weiter nach vorne spielte. In der 85. Minute drehte Can-Luca Groiss die Partie endgültig und schob nach einer starken Parade des Keepers zum 2:3-Endstand ein.

Damit verpasste Maichingen einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf und musste nach einer starken ersten Hälfte eine äußerst bittere Niederlage hinnehmen. Waldstetten zeigte dagegen große Moral und belohnte sich nach einem 0:2-Rückstand noch mit drei Punkten.