Mahsum Sönmez erster Neuzugang zur neuen Saison beim FC Emmendingen

Der inzwischen 31-jährige Familienvater verbrachte seine Jugendzeit beim FCE und machte hier bis zur Saison 2014/15 auch seine ersten Erfahrungen im Aktivenbereich. Im Sommer 2015 wechselte Mahsum Sönmez erstmals zum SC Reute, der damals in der Kreisliga A beheimatet war. Nach eineinhalb Spielzeiten schloss er sich im Winter 2016 dem FV Herbolzheim an, für den er in den folgenden drei Spielzeiten mehr als 60 Spiele in der Landesliga bestritt. Zur Saison 2020/21 folgte die Rückkehr zum SC Reute, mit dem er als Mannschaftskapitän in die Bezirksliga aufstieg.

Sönmez bringt also jede Menge Erfahrung mit, wenn er künftig wieder für seinen Heimatverein auflaufen wird. Der FCE freut sich sehr über eine weitere Rückkehr eines „verlorenen Sohnes“. Wir wünschen Mahsum Sönmez eine erfolgreiche, verletzungsfreie Frühjahrsrunde mit dem SC Reute und sind überzeugt, dass er ab dem Sommer eine wesentliche Verstärkung für unsere Erste Mannschaft sein wird.