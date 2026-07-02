Mahrenholz-Cup wird zum Tagesturnier

– Foto: FuPa Lüneburg

Der FC Wanna/Lüdingworth richtet traditionell in der Sommervorbereitung den Mahrenholz-Cup aus. Bei der diesjährigen Auflage finden sämtliche Begegnungen am heutigen Donnerstag statt. Um den Turniersieg streiten sich ausschließlich Vereine aus der unmittelbaren Nachbarschaft.

Neben dem Gastgeber treten Bezirksligist FC Geestland, die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel und der TSV Altenbruch an. Alle Teams werden auf dem Sportplatz in Wanna zwei Spiele über jeweils 45 Minuten absolvieren. Um 18.00 Uhr trifft Wanna/Lüdingworth zum Auftakt auf den Ligakonkurrenten Neuenwalde/Krempel/Holßel. Im Anschluss bestreiten Geestland und Altenbruch das zweite Halbfinale.

Der unterlegenden Mannschaft bleibt nur eine kurze Verschnaufpause. Denn er wird das Spiel um den Platz drei gegen den Verlierer des ersten Halbfinals bestreiten. Das Endspiel ist für 21.00 Uhr geplant. Gesucht wird der Nachfolger des TSV Geversdorf, der im noch über 90 Minuten ausgetragenen letztjährigen Finale des über drei Tage gehenden Mahrenholz-Cups den FC Geestland deutlich mit 4:1 bezwang.