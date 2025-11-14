Mahnendes Beispiel Augsburg - aber: »Sie werden Meister!«

Es war einmal... in der Saison 2023/2024 lieferten sich der FC Ruderting und der TSV Schwaben Augsburg lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Doppelt bitter für die Niederbayern, dass selbst der außertourliche zweite Anlauf - vor gut eineinhalb Jahren wurde ausnahmsweise eine Aufstiegsrelegation ausgetragen - nicht erfolgreich war. Nun, nach der Rückkehr der Schwaben in die Bayernliga, treffen beide Teams am Samstag zum Abschluss der Vorrunde erstmals wieder aufeinander. Und die Vorzeichen haben sich verändert...

2023/2024 war Julia Hufsky, die inzwischen Co-Trainerin der Landesliga-Reserve des FCR ist, eine der Leistungsträgerinnen. Nach mehreren Vizetitel war es die letzte Saison ihrer Karriere und somit die letzte Möglichkeit, doch noch in die ersehnte Regionalliga aufzusteigen. Und obwohl die Vollendung einer erfolgreichen Laufbahn ausgeblieben ist, ist die 32-Jährige im Rückblick keinesfalls enttäuscht. "Damals waren wir einfach noch nicht so weit", erinnert sie sich - und sieht Augsburg irgendwie als mahnendes Beispiel: "Um in der Regionalliga bestehen zu können, muss alles passen. Der Unterschied zur Bayernliga ist noch einmal enorm. Da reicht es wohl nicht, knapp Meister zu werden."

Elf Punkte sammelten die Schwaben in der vergangenen Saison lediglich in der 3. Liga, stiegen also deutlich ab. Gleichbedeutend damit war das Karriereende vieler langjähriger Stammspieler und somit ein erzwungener vorzeitiger Umbruch. "Die neue, sehr junge Mannschaft mit dem neuen Trainer Ralf Vandelli steckt mitten in einem Lernprozess und sammelt wichtige Erfahrungen in einer starken Liga", erklärt stellv. Abteilungsleiter Petra Kleber, warum es in dieser Spielzeit noch nicht so gut läuft. "Es sind Geduld und Vertrauen gefragt. Trotz der klaren Favoritenrolle der Gastgeberinnen wird aber unser Team alles daran setzen, dem FC Rudering Paroli zu bieten und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen."

Während also bei den Südwest-Bayern Aufbauarbeit angesagt ist, stehen die Niederbayerinnen vor ihrer Vollendung - zumindest aus Sicht von Julia Hufsky. "Während wir in den Vorjahren gegen die ein oder andere Mannschaft keine Chance hatten, ist das heuer anders. Bringen die Mädls ihre Leistung und haben das nötige Glück, gewinnen sie - egal, gegen wen. Sie werden Meister!" Der Grund für die bisher "überragende Saison" ist für die 32-Jährige eine deutliche Weiterentwicklung in allen Mannschaftsteilen. "Die Viererkette ist mit Abstand die beste in der Liga. Und vorne sind wir nicht mehr so abhängig von Frän Schwaiberger wie früher."