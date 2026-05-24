Mahmud Chaaban bleibt dem SSV Vorsfelde erhalten

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der Tabellenführer der Landesliga, SSV Vorsfelde, kann auch in der kommenden Saison auf Offensivmann Mahmud Chaaban bauen. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Chaaban wechselte 2025 vom FC Brome, wo er in der Bezirksliga auf Torejagd ging, zum damaligen Oberligisten Vorsfelde und stand drei Mal in der Oberliga auf dem Platz. In der laufenden Saison ist er eine feste Größe beim Tabellenführer und stand in 26 Partien 14 Mal in der ersten Elf. Elf Tore konnte er erzielen und hat damit einen erheblichen Anteil am Erfolg.

Vorsfelde steht aktuell auf dem ersten Platz und hat einen Punkt Abstand auf Gifhorn bei noch zwei offenen Spielen. Weiter geht es für Vorsfelde und Chaaban dann am kommenden Samstag bei Germania Wolfenbüttel.