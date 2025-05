Mahlsdorf will Tabellenführung – BAK hofft auf nächste Überraschung

Heute, 18:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf Berliner AK Berliner AK 18:00 live PUSH

Die Gastgeber zeigten zuletzt in einem dramatischen Spitzenspiel beim FC Hansa Rostock II große Moral. Nach dreimaligem Rückstand rettete Devis Meißner in der 90.+3 Minute mit dem 3:3 den wichtigen Auswärtspunkt. Bereits zuvor hatten Christoph Zorn (14.) und Rico Gladrow (41.) zwischenzeitlich ausgeglichen. Mahlsdorf steht mit 57 Punkten nur zwei Zähler hinter dem BFC Preussen – ein Sieg heute würde also die Tabellenführung bedeuten.

Doch die Gäste werden nicht kampflos liefern. Der Berliner AK überraschte zuletzt mit einem leidenschaftlichen Auftritt gegen den SV Lichtenberg 47. Fodelcio Gomes Pereira war mit zwei Treffern (35., 90.+2) der Mann des Tages, Antonio Lubaki traf zudem zum 2:1 (79.). Zwar musste man in der Nachspielzeit noch das 3:2 durch Linus Jurschik hinnehmen, doch am Ende blieb ein Sieg und der Sprung auf 35 Punkte in der Tabelle. Der BAK hat sich im Mittelfeld festgesetzt und kann ohne Druck auftreten.

Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison setzte sich der Berliner AK knapp mit 1:0 durch. Nanitonda Quiala traf in der 73. Minute zum einzigen Tor der Partie. Für Mahlsdorf war es eine von nur drei Niederlagen in der laufenden Spielzeit. Die Erinnerung an das verlorene Hinspiel dürfte zusätzliche Motivation sein, diese Rechnung heute vor heimischem Publikum zu begleichen.