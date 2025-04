Treue Mahlsdorfer Fans – Foto: Frank Arlinghaus

Mahlsdorf will in die Regio – aber wo spielen sie? NOFV-Oberliga Nord: Auch der BSV Eintracht Mahlsdorf greift ins Aufstiegsrennen ein – Teammanager Jan Meissner im Statement Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Nord Berliner AK F.C. Hansa II Tasmania TeBe Berlin + 16 weitere

Die Spannung in der NOFV-Oberliga Nord steigt: Mit einer beeindruckenden Serie von 21 Punkten aus den letzten sieben Ligaspielen hat sich der Tabellendritte BSV Eintracht Mahlsdorf (44 Punkte) an die Spitze herangekämpft. Nur fünf Punkte beträgt der Rückstand auf das punktgleiche Führungsduo Lichtenberg 47 und BFC Preussen (jeweils 49 Zähler). Was meint Teammanager Jan Meißner dazu?

Nach dem hart umkämpften 3:2-Erfolg beim SC Staaken in der NOFV-Oberliga muss der BSV Eintracht Mahlsdorf zum engen Kreis der Aufstiegskandidaten gezählt werden. Fünf Punkte Rückstand sind es nur noch auf das Spitzenduo Lichtenberg 47 und BFC Preussen. Beide patzten zuletzt – Lichtenberg unterlag mit 1:2 in Neustrelitz, während Preussen nur ein 1:1 in Wismar erreichte. Damit haben sich die Mahlsdorfer endgültig in den Aufstiegskampf eingeschaltet. Während zu Saisonbeginn noch einige Punkte liegengelassen wurden, läuft es nun in der Rückrunde nahezu perfekt. Teammanager Jan Meißner über die Entwicklung

„Es ist kein Zufall, dass wir die letzten acht Pflichtspiele (im Pokal 3:2 gegen Tebe) gewonnen haben. Das 3:2 in Staaken war eine echte Bewährungsprobe, doch die Mannschaft hat sich an die taktischen Vorgaben des Trainers gewöhnt. Mit Rico Gladrow und Björn Jopek haben wir erfahrene Verstärkungen bekommen. Solche Automatismen brauchen Zeit, aber jetzt sind wir bestens aufgestellt. Wir freuen uns auf die kommenden Herausforderungen, einschließlich des Pokalhalbfinals gegen Preussen.“ Auch hinsichtlich eines möglichen Aufstiegs in die Regionalliga Nordost gibt es Pläne: „Wir haben für die Regionalliga gemeldet. Was das Stadion (Heimspielstätte Rosenhag ist nicht regionalliga-tauglich) und die Infrastruktur betrifft, können wir aktuell noch keine genauen Aussagen zum Spielort treffen, aber wir nehmen den Dreikampf an“, so Meißner weiter.

Mahlsdorf Teammanager Jan Meißner – Foto: Frank Arlinghaus

Das Rennen um den Aufstieg bleibt spannend Der Dreikampf zwischen Lichtenberg 47, BFC Preussen und Eintracht Mahlsdorf verspricht eine packende Schlussphase der Saison. Besonders das direkte Duell zwischen Preussen und Mahlsdorf könnte die Entscheidung bringen. Die Fans dürfen sich auf heiße Wochen im Kampf um die Regionalliga freuen Hier alle Infos zur NOFV-Oberliga-Nord