Mahlsdorf und Neustrelitz vor heiklen Nachholabenden NOFV-Oberliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholspiele. von red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michel Grabowski

In den Nachholspielen der NOFV-Oberliga Nord geht es für zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte darum, den Anschluss nach ganz vorn zu halten. SV Tasmania Berlin führt mit 49 Punkten vor SV Lichtenberg 47 mit 45 Punkten, dahinter folgen SG Union 1919 Klosterfelde mit 38 Punkten sowie TSG Neustrelitz und BSV Eintracht Mahlsdorf mit jeweils 36 Punkten. Die beiden offenen Partien tragen deshalb erhebliches Gewicht. Auch SV Siedenbollentin und SG Dynamo Schwerin stehen vor Abenden, die ihre Saison weiter schärfen können.

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BSV Eintracht Mahlsdorf hat vor diesem Nachholspiel einiges geradezurücken. Vor zwei Wochen setzte es im Spitzenspiel gegen SV Lichtenberg 47 eine klare 0:4-Niederlage. Muhammed Zekiroğlu, Christian Gawe, Sebastian Reiniger und Hannes Graf trafen damals gegen Mahlsdorf, das dadurch bei 36 Punkten stehenblieb und einen Rückschlag im Rennen um die vorderen Plätze hinnehmen musste. Für die Mannschaft ist dieses Heimspiel nun die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen und wieder näher an Rang drei heranzurücken. SV Siedenbollentin kommt mit gemischten, aber zuletzt verbesserten Eindrücken. Zunächst verlor der Aufsteiger gegen SG Union 1919 Klosterfelde mit 1:2, obwohl Daniel Eidtner per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen hatte. Am vergangenen Wochenende folgte dann aber ein wichtiges 2:1 gegen FSV Optik Rathenow. Ande-Finjas Müller brachte Siedenbollentin früh in Führung, Lukas Möller entschied die Partie spät. Mit 30 Punkten hat sich die Mannschaft im Mittelfeld stabilisiert und reist nicht ohne Selbstvertrauen nach Mahlsdorf.

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