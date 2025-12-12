Mahlsdorf und Neustrelitz glänzen, Viktoria und Klosterfelde verlieren

In der NOFV-Oberliga Nord liefert die heutige Fortsetzung des 13. Spieltags zwei Partien, die unterschiedlicher kaum ausfallen könnten. Mitreißende Offensivpower in Mahlsdorf und Neustrelitz trifft auf zwei Teams, die an diesem Abend kaum Antworten finden.

Der Abend geriet für Viktoria Berlin zum Spiegelbild einer Saison voller Rückschläge. Trotz engagiertem Beginn brach der Tabellenletzte gegen konsequent auftretende Mahlsdorfer früh ein. Das 0:1 durch Jason Rupp nach 24 Minuten setzte den ersten Stich, doch die eigentliche Überrumpelung folgte nach der Pause. Dino Fazlic erhöhte in der 57. Minute auf 0:2, ehe Nils Wilko Stettin nur drei Minuten später zum 0:3 einnetzte. Willi Noack legte in der 63. Minute das 0:4 nach – ein Treffer, der die Überlegenheit noch einmal betonte. Viktoria wehrte sich, fand aber erst in der 67. Minute durch Muhammed Zekir Oglou zum Ehrentreffer. Doch Mahlsdorf antwortete: Nils Wilko Stettin setzte in der 72. Minute mit seinem zweiten Tor den 1:5-Endstand. ---

Neustrelitz zeigte eine überzeugende Leistung. Manuel Härtel eröffnete bereits in der 11. Minute den Torreigen und erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Als er in der 34. Minute per Foulelfmeter zum dritten Mal traf, schien die Partie früh entschieden. Klosterfelde fand an diesem Abend kaum Zugriff. Zwar gelang den Gästen in der 53. Minute durch einen von Irfan Brando verwandelten Foulelfmeter das 3:1, doch Neustrelitz antwortete umgehend: Zwei Minuten später stellte Luis Inderwisch das 4:1 her. Die TSG blieb bis zum Schluss konzentriert und belohnte sich in der 90. Minute, als Kevin Akogo den 5:1-Endstand markierte. ---

Morgen, 13:00 Uhr Berliner AK Berliner AK SV Lichtenberg 47 Lichtenberg 13:00 PUSH

Der Berliner AK schöpfte mit dem 1:0-Auswärtssieg in Schwerin neuen Mut – und das trotz schwieriger Ausgangslage. Yuma Suyama entschied die Partie mit seinem Treffer kurz vor der Pause, defensiv zeigte der BAK eine der stabilsten Leistungen der Saison. Doch mit Tabellenrang 14 bleibt die Lage prekär. Lichtenberg 47 hingegen bleibt dicht an Tabellenführer Tasmania dran. Der 3:1-Sieg bei Makkabi war reif, geduldig und effektiv. Leon Alfer leitete die Wende ein, Luis Millgramm und John Gruber machten alles klar – ein Auswärtsspiel, das in seiner Dominanz richtungsweisend war. Für den Berliner AK wird es ein Spiel, das absolute Widerstandskraft verlangt. Für Lichtenberg dagegen eine Chance, den Druck auf Tasmania hochzuhalten. ---

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr SV Tasmania Berlin Tasmania SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 13:00 PUSH

Tasmania geht als Tabellenführer in das finale Spiel vor der Pause. Das 4:1 gegen Rathenow war ein Beweis ihrer Offensivgewalt. Pedro Vitor Cruz Magalhaes mit einem Doppelpack sowie Nathaniel Amamoo stellten früh und klar die Kräfteverhältnisse her. Tasmanias Selbstverständnis ist sichtbar gewachsen. Sparta hingegen erlebte beim 2:2 gegen Mahlsdorf eine emotionale Achterbahnfahrt. Berkin Tonk und Dominic Schmüser trafen, doch zweimal reichte die Führung nicht. Dass Sparta dennoch offensiv immer wieder aufblitzt, macht die Mannschaft gefährlich – selbst gegen den Spitzenreiter. Tasmania ist Favorit, doch dieses Stadtduell trägt stets die Möglichkeit eines unruhigen Spiels in sich. ---