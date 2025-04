Mahlsdorf und Hansa II bleiben dran, Staaken feiert Schützenfest

Die Partie begann rasant. Bereits in der 7. Minute brachte Louis Franz Wesner die Gäste aus Berlin mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Nur vier Minuten später traf Sarwar Osse zum Ausgleich. Kurz vor der Pause war es dann Marvin Runge, der die Gastgeber in Führung schoss. In der 40. Minute traf er zur 2:1-Führung – Schwerin drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel. In der zweiten Hälfte hielt Tennis Borussia zunächst mit, doch in der 78. Minute folgte der nächste Rückschlag: Torschütze Louis Franz Wesner sah die Rote Karte. In Überzahl spielte Dynamo seine Überlegenheit aus. Arnold-Marius Lietz erhöhte in der 86. Minute auf 3:1 und entschied damit die Partie. In der Nachspielzeit sorgte Sarwar Osse mit seinem zweiten Treffer für den Schlusspunkt.

---

Vor 699 Zuschauern ließ der SV Lichtenberg 47 von Beginn an keinen Zweifel an seiner Überlegenheit. Bereits in der 3. Minute eröffnete Luis Millgramm mit dem 1:0 den Torreigen. Nach einer halben Stunde erhöhte Kevin Owczarek per Foulelfmeter auf 2:0, ehe erneut Luis Millgramm nur vier Minuten später seinen Doppelpack schnürte. Anker Wismar verkürzte durch Danilo John kurz vor der Pause auf 1:3, doch Lichtenberg zeigte sofort die passende Antwort. Hannes Graf stellte mit einem Treffer in der 45. Minute den alten Abstand wieder her. In der zweiten Hälfte blieb die Partie zwar etwas ruhiger, doch Nils Grießig setzte mit dem 5:1 in der 87. Minute den Schlusspunkt. ---

Tabellenführer BFC Preussen ließ keinen Zweifel an seiner Klasse aufkommen. Beim 5:0-Erfolg in Ahrensfelde ragte Pedro Vitor Cruz Magalhaes mit drei Treffern heraus. In der 42. Minute brachte er sein Team in Führung und legte noch vor der Pause mit einem weiteren Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel machte Magalhaes seinen Hattrick in der 55. Minute perfekt. Ahrensfelde, das bereits zur Pause chancenlos schien, konnte dem Druck der Gäste nicht viel entgegensetzen. Oliver Maric sorgte in der 79. Minute für das 4:0, ehe Furkan Yildirim in der 86. Minute den fünften Treffer markierte. --- Heute, 13:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi Berliner AK Berliner AK 1 2 Trotz zwischenzeitlicher Führung musste sich der TuS Makkabi Berlin dem Berliner AK geschlagen geben. Deniz Sahin brachte die Gastgeber in der 57. Minute in Führung. Nur drei Minuten später schwächte sich der Berliner AK durch die Gelb-Rote Karte gegen Kaya Söylemez selbst. Doch trotz Unterzahl drehte der BAK das Spiel: Rocco Capoano glich in der 71. Minute aus, bevor Leon Schmeißer in der 79. Minute das Spiel mit seinem Treffer entschied. Vor nur 36 Zuschauern zeigte der Berliner AK eine starke Moral. --- Heute, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf TSG Neustrelitz TSG Neustre. 3 2 Abpfiff Mahlsdorf erwischte einen Albtraumstart. Bereits in der 2. Minute brachte Tobias Teetz die Gäste in Führung, und nur vier Minuten später erhöhte Manuel Härtel auf 0:2. Doch Mahlsdorf fand zurück: Christoph Zorn verkürzte in der 18. Minute auf 1:2, und nur eine Minute später, in der 19. Minute, gelang Julian Mätzke der schnelle Ausgleich. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie offen, bis Björn Jopek in der 80. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 3:2 verwandelte. ---

Ein wahres Schützenfest feierte der SC Staaken gegen den weiterhin punktlosen Rostocker FC. David Koschnik eröffnete in der 11. Minute per Foulelfmeter den Torreigen. Efraim Koku Gakpeto erhöhte in der 14. Minute auf 2:0, und Kevin Flemming ließ nur drei Minuten später in der 17. Minute das 3:0 folgen. Phillip Martens traf in der 42. Minute zum 4:0. Auch nach der Pause blieb Staaken torhungrig: Efraim Koku Gakpeto erzielte in der 55. Minute sein zweites Tor. Kwasi Boateng traf in der 62. Minute, Ferris Freiwald legte in der 71. Minute das 7:0 nach. Deniz Aksakal (88.) und Florian Jaekel (90.+1) rundeten das historische 9:0 ab. ---

Das Spiel wurde abgesagt und gewertet. Nähere Infos dazu gibt es hier. ---

Hansa Rostock II ließ nichts anbrennen. Randy Dei brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Optik Rathenow glich durch Jamal Rogero, der in der 74. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, zum 1:1 aus. Doch die Gäste zeigten sich in der Schlussphase abgezockt: Tristan Wagner traf in der 83. Minute zur erneuten Führung, ehe Antek Wrebiakowski in der 85. Minute zum 3:1-Endstand vollendete.