Mahlsdorf-Talent wechselt nach Luckenwalde, Füchse verlängern Vertrag

– Foto: FSV Luckenwalde

Julian Mätzke verlässt den BSV Eintracht Mahlsdorf am Saisonende und wechselt in die Regionalliga Nordost zum FSV Luckenwalde. Dort wurde der 22-Jährige am Mittwochmorgen vorgestellt. Der Mittelfeldakteur, der bei Union ausgebildet wurde, absolvierte bei Union Fürstenwalde und Mahlsdorf insgesamt 65 Oberliga-Partien.

Die Füchse haben einen weiteren Vertrag verlängert. Auch Lamine Ouedraogo bleibt in der kommenden Spielzeit bei den Reinickendorfern. Der 26-Jährige spielt seit zweieinhalb Jahren im Fuchsbau, arbeitet sich gerade von einer schweren Verletzung aus der ersten Saisonhälfte zurück auf den Platz.

Hertha-Talent Egor Greber wechselt im kommenden Sommer zum SV Werder Bremen. Bei den Berlinern lief der 19-jährige Innenverteidiger für die A-Junioren auf, bestritt zudem ein Spiel für die U23 in der Regionalliga Nordost. Bei Werder wird er in der U23 zum Einsatz kommen.

Eintracht Mahlsdorf hat einen weiteren Spieler über die laufende Saison hinaus an sich gebunden. Milos Cvjetinovic war im vergangenen Sommer vom Regionalliga-Aufsteiger BFC Preussen an den Rosenhag gewechselt, absolvierte seither 18 Partien und wird auch in der kommenden Spielzeit das lila Trikot tragen.

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