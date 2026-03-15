Mahlsdorf siegt, Neustrelitz glänzt: Spannung in der Oberliga

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Die Gastgeber der SG Dynamo Schwerin erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 4. Minute erzielte Marvin Runge das 1:0. Doch der FC Anker Wismar bewies Moral und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 39. Minute markierte Florian Esdorf den Ausgleich zum 1:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schlug die Dynamo jedoch erneut eiskalt zu. In der 46. Minute brachte Mohand Almansori die Schweriner mit 2:1 wieder in Führung. Die Freude währte jedoch nicht bis zum Ende, denn die Gäste aus Wismar gaben sich nicht auf und drängten hochemotional auf den erneuten Ausgleich. In der 64. Minute war es schließlich Luis Billep, der zum 2:2-Endstand traf und damit die Punkteteilung in diesem intensiven Duell besiegelte. ---

In einer einseitigen Begegnung feierte der SV Tasmania Berlin einen Kantersieg gegen den Berliner AK. Die Gäste dominierten das Geschehen auf dem Platz und ließen den Hausherren keine Chance, ins Spiel zu finden. Die Torfolge spiegelte die Überlegenheit des Tabellenführers wider: Pedro Vitor Cruz Magalhaes eröffnete den Reigen mit dem 0:1 in der 21. Minute und legte bereits in der 25. Minute das 0:2 nach. Kurz vor der Pause, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, erhöhte Konstantinos Grigoriadis in der 45.+3 Minute auf 0:3. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Tasmania hungrig. David Danko markierte in der 51. Minute das 0:4, gefolgt vom dritten Treffer durch Pedro Vitor Cruz Magalhaes, der in der 57. Minute zum 0:5 traf. Die Demontage des Berliner AK setzte sich fort, als Kerem Yayla in der 67. Minute das 0:6 erzielte. Den Schlusspunkt unter diese Machtdemonstration setzte erneut Konstantinos Grigoriadis in der 87. Minute mit dem Treffer zum 0:7-Endstand. ---

Vor 666 Zuschauern sicherte sich der SV Lichtenberg 47 einen wichtigen Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Siedenbollentin. Die Partie stand ganz im Zeichen eines überragenden Akteurs der Gastgeber. Die Torfolge begann in der 13. Minute, als Luis Millgramm das 1:0 für Lichtenberg erzielte. Derselbe Spieler sorgte in der 21. Minute mit dem 2:0 für eine beruhigende Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, vollendete Luis Millgramm seinen Hattrick mit dem Treffer zum 3:0. Im zweiten Durchgang gelang den Gästen aus Siedenbollentin noch der Ehrentreffer, als Daniel Eidtner in der 57. Minute zum 3:1 traf, was gleichzeitig den Endstand bedeutete. ---

Vor 319 Zuschauern entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie zwischen dem Aufsteiger SG Union 1919 Klosterfelde und dem SV Sparta Lichtenberg. Die Gäste gingen in der 26. Minute in Führung, als Etienne Nikol einen Foulelfmeter zum 0:1 verwandelte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: In der 30. Minute erzielte Irfan Brando den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drängte Klosterfelde auf die Entscheidung, die schließlich in der 57. Minute fiel, als Leon Walter zum 2:1-Endstand traf und den Heimsieg sicherte. ---

Im Berliner Duell vor 326 Zuschauern behielt Tennis Borussia Berlin gegen den Regionalliga-Absteiger FC Viktoria 1889 Berlin knapp die Oberhand. Die Gastgeber starteten druckvoll und gingen bereits in der 9. Minute durch einen Foulelfmeter von Emir Can Gencel mit 1:0 in Führung. Unmittelbar nach der Pause schlug die Viktoria jedoch zurück: In der 46. Minute markierte Aboudoul Rachid Tchadjei den Ausgleich zum 1:1. Es entwickelte sich eine nervenaufreibende Schlussphase, in der erneut Emir Can Gencel zum Matchwinner wurde und in der 76. Minute das entscheidende 2:1 für TeBe erzielte. ---

Eine dominante Vorstellung lieferte die TSG Neustrelitz vor 195 Zuschauern gegen den TuS Makkabi Berlin ab. Die Weichen wurden in der 19. Minute gestellt, als Kevin Akogo das 1:0 für die Mecklenburger erzielte. Nach der Pause schraubten die Gastgeber das Ergebnis schnell in die Höhe: Manuel Härtel traf in der 48. Minute zum 2:0 und legte in der 66. Minute mit dem 3:0 nach. Den Schlusspunkt setzte erneut Kevin Akogo, der in der 68. Minute zum 4:0-Endstand vollendete. ---

Die Reserve vom F.C. Hansa Rostock sicherte sich vor 136 Zuschauern drei wichtige Punkte gegen den FSV Optik Rathenow. Der überragende Akteur auf dem Platz war Bennett Peters, der die Rostocker in der 9. Minute mit 1:0 in Führung brachte und in der 55. Minute auf 2:0 erhöhte. Rathenow bewies in der Schlussphase Moral und kam durch Yohji Irvan Koré in der 84. Minute noch zum 2:1-Anschlusstreffer, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. ---