Mahlsdorf siegt doppelt, Sparta schlägt Empor

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.
SV Adler Berlin 1950 II – SV Süden 09 II 5:1
Hertha BSC – Mamelodi Sundowns 1:1
Tore: 1:0 Leon Jensen (39.), 1:1 (41.)
Berliner AK – FC Internationale Berlin 3:2
BSV Eintracht Mahlsdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 4:0
Tore: 1:0 Etienne Nikol (10.), 2:0 Luis Millgramm (30.), 3:0 Ben Wagner (40.), 4:0 Leon Rollnik (60.)
TSG Einheit Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II 0:1
Tore: 0:1 (24.)
BSG Stahl Brandenburg – SV BW Hohen Neuendorf 2:3
Tore: 0:1 Leon Draski (1.), 0:2 Leon Draski (11.), 0:3 Jean-Marc Soine (42.), 1:3 Sebastian Hoyer (66.), 2:3 Erik Sauer (77.)
SC Charlottenburg – TuS Makkabi Berlin 1:1
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – 1. SV Oberkrämer 11 3:2
SV Empor Berlin – SV Sparta Lichtenberg 1:3
1. FC Schöneberg 1913 – Rosenthal FC 2:2
FC Internationale Berlin III – Polar Pinguin Berlin II 3:2
BFC Meteor 06 – BSV Dersim 1993 2:2
SV Victoria Seelow – SV Lichtenberg 47 II 2:1
Sport-Union Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin II 2:2
SC Berliner Amateure – 1. FC Wilmersdorf 4:1
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin II – SFC Friedrichshain 0:6
Tore: 0:1 Frederic Köberl (11.), 0:2 Finn Weißhuhn (39.), 0:3 Nicola Robin Delbach (54.), 0:4 Robert Feldmann (66.), 0:5 (75.), 0:6 (83.)
Nordberliner SC – VfB Hermsdorf Berlin 1:2
Tore: 0:1 Nico Bochnia (15.), 1:1 (42.), 1:2 Jan Oberstein (88.)
1. FC Lübars 1962 – Füchse Berlin 0:3
Tore: 0:1 Mike Ryberg (18.), 0:2 Mike Ryberg (42.), 0:3 Stephan Ngah (43.)
1. FC Novi Pazar 95 – SV BW Berolina Mitte 49 II 7:0
Tore: 1:0 Mohammad Amin Gardi (31.), 2:0 (58.), 3:0 (69.), 4:0 Vincent Chinedu Eberechukwu (81.), 5:0 Petro Shakhrai (85.), 6:0 Vincent Chinedu Eberechukwu (88.), 7:0 Petro Shakhrai (90.)
Borussia Pankow 1960 II – BSV Heinersdorf II :
BSC Marzahn – FC Nordost Berlin II 6:1
Adlershofer BC 08 II – SV Berlin-Chemie Adlershof II 4:1
SC Borsigwalde 1910 Berlin – FC 98 Hennigsdorf :
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