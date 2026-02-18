Mahlsdorf schlägt den BFC Dynamo, Buchholz siegt in Blankenburg

Archiv – Foto: Marcel Scharnow

Berlin Türkspor – FC Internationale Berlin | abgesagt Sportfreunde Johannisthal – SFC Stern 1900 | 2:2 Tore: 1:0 Max Hoffmann (37.), 2:0 Eric Warncke (62.), 2:1 Tim Meyer (86. Eigentor), 2:2 Colin Drost (89.)

S.D. Croatia Berlin – SC Charlottenburg | abgesagt

Berliner SC – FC Viktoria 1889 Berlin | 4:4

Tore: 1:0 Inem Bassey (5.), 1:1 Enes Küc (10.), 1:2 Enes Küc (15.), 1:3 Enes Küc (20.), 2:3 Justin Maximilian Neumann (46.), 2:4 Florian Miftari (61.), 3:4 Lion Schumann (82.), 4:4 Immanuel Neunteufel (84.)



SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – Friedenauer TSC | abgesagt



Berliner SV 92 – FC Viktoria 1889 Berlin II | 3:4

Tore: 0:1 Matthieu Weinlein (25.), 1:1 Sebastian Sobczyk (48.), 1:2 Reginaled Laurence Nicolas (59.), 2:2 Sebastian Sobczyk (62.), 3:2 Paul Busche (64.), 3:3 Matthieu Weinlein (81.), 3:4 Jeremy Herrmann (86.)



SC Lankwitz – Teltower FV 1913 II | abgesagt

Mittwoch, 18. Februar

BSV Eintracht Mahlsdorf – BFC Dynamo | 3:1

Tore: 1:0 Willi Noack (7.), 2:0 Julian Mätzke (35.), 3:0 Milos Cvjetinovic (45.), 3:1 Rufat Dadashov (53.)



FSV Spandauer Kickers – SSC Teutonia | abgesagt



TSV Mariendorf 1897 – 1. FC Novi Pazar 1895 | abgesagt



SG Blankenburg – SV Buchholz | 1:2

Tore: 0:1 Dominik Stehl (21.), 0:2 Dominik Stehl (71.), 1:2 Benedict Knorr (75.)



Polar Pinguin Berlin – Türkiyemspor Berlin | abgesagt



SSC Südwest 1947 – 1. FC Schöneberg 1913 | abgesagt



FC Spandau 06 – 1. Eintracht Spandau

Anstoß: 20:00 Uhr



SC Union-Südost 1924 – BFC Meteor 06 II | abgesagt



FSV Berolina Stralau 1901 II – Weißenseer FC | abgesagt

Donnerstag, 19. Februar

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897 II

Anstoß: 19:30 Uhr



Friedenauer TSC – S.D. Croatia Berlin | abgesagt

Anstoß: 19:30 Uhr



BSV Dersim 1993 – SV Adler Berlin 1950

Anstoß: 19:30 Uhr

