Mahlsdorf schlägt den BFC Dynamo, Buchholz siegt in Blankenburg

Am Wochenende soll die Rückrunde starten. Zuvor nutzen einige Teams die Woche für letzte Testspiele.
Berlin Türkspor – FC Internationale Berlin | abgesagt
Sportfreunde Johannisthal – SFC Stern 1900 | 2:2
Tore: 1:0 Max Hoffmann (37.), 2:0 Eric Warncke (62.), 2:1 Tim Meyer (86. Eigentor), 2:2 Colin Drost (89.)
FSV Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II | 1:2
Tore: 0:1 Reto Reichenberger (6.), 1:1 Ümit Ejder (24.), 1:2 Artur Reder (27.)
S.D. Croatia Berlin – SC Charlottenburg | abgesagt
Berliner SC – FC Viktoria 1889 Berlin | 4:4
Tore: 1:0 Inem Bassey (5.), 1:1 Enes Küc (10.), 1:2 Enes Küc (15.), 1:3 Enes Küc (20.), 2:3 Justin Maximilian Neumann (46.), 2:4 Florian Miftari (61.), 3:4 Lion Schumann (82.), 4:4 Immanuel Neunteufel (84.)
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – Friedenauer TSC | abgesagt
Berliner SV 92 – FC Viktoria 1889 Berlin II | 3:4
Tore: 0:1 Matthieu Weinlein (25.), 1:1 Sebastian Sobczyk (48.), 1:2 Reginaled Laurence Nicolas (59.), 2:2 Sebastian Sobczyk (62.), 3:2 Paul Busche (64.), 3:3 Matthieu Weinlein (81.), 3:4 Jeremy Herrmann (86.)
SC Lankwitz – Teltower FV 1913 II | abgesagt
BSV Eintracht Mahlsdorf – BFC Dynamo | 3:1
Tore: 1:0 Willi Noack (7.), 2:0 Julian Mätzke (35.), 3:0 Milos Cvjetinovic (45.), 3:1 Rufat Dadashov (53.)
FSV Spandauer Kickers – SSC Teutonia | abgesagt
TSV Mariendorf 1897 – 1. FC Novi Pazar 1895 | abgesagt
SG Blankenburg – SV Buchholz | 1:2
Tore: 0:1 Dominik Stehl (21.), 0:2 Dominik Stehl (71.), 1:2 Benedict Knorr (75.)
Polar Pinguin Berlin – Türkiyemspor Berlin | abgesagt
SSC Südwest 1947 – 1. FC Schöneberg 1913 | abgesagt
FC Spandau 06 – 1. Eintracht Spandau
Anstoß: 20:00 Uhr
SC Union-Südost 1924 – BFC Meteor 06 II | abgesagt
FSV Berolina Stralau 1901 II – Weißenseer FC | abgesagt
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897 II
Anstoß: 19:30 Uhr
Friedenauer TSC – S.D. Croatia Berlin | abgesagt
Anstoß: 19:30 Uhr
BSV Dersim 1993 – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 19:30 Uhr
__________________________________________________________________________________________________
